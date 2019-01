Burkina Faso: Salifo Tiemtoré, nouveau ministre de la Jeunesse - «Commencez à vous retrousser les manches»

Dans la matinée du lundi 28 janvier 2019, le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Wenceslas Stéphane Sanou, a procédé à l'installation officielle de Salifo Tiemtoré, nouveau ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes.

A cette occasion, il a invité les agents du département à se retrousser les manches car le travail énorme qui les attend ne saurait souffrir aucun retard.

La cérémonie de passation de charges a incontestablement été un moment de rétrospection pour le ministre de la Jeunesse sortant.

En effet, dans son allocution, Smaïla Ouédraogo s'est attardé sur quelques acquis engrangés après trois ans passés à la tête du département de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle.

Comme s'il déclamait un poème, il dira en substance : « Avec un stylo dont l'encre provient du PNDES (Plan national de développement économique et social), un chemin a été tracé sur du papier fabriqué par l'ensemble des acteurs concernés et intéressés par les questions de jeunesse, de formation professionnelle et d'emploi.

Les éléments constitutifs de ce chemin se trouvent en ce moment même sur la table du secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres et attendent une programmation pour appréciation et adoption par ledit Conseil des ministres ».

Entre autres, le Dr Ouédraogo a cité la réforme du Conseil national de l'emploi et de la Formation professionnelle qui prévoit la révision de sa composition ainsi que la création d'un secrétariat permanent afin de doter l'instance d'un organe exécutif pour suivre la mise en œuvre des recommandations ; l'adoption par le Conseil des ministres de statuts particuliers de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) réformée pour la recentrer dans ses missions et de l'Agence nationale de la formation professionnelle qui va permettre une meilleure coordination en la matière ; la création du Fonds national de promotion de l'emploi pour renforcer l'efficacité des financements des promoteurs et produire de meilleurs résultats dans le domaine de l'auto-emploi ; un engagement du président du Faso qui va permettre, grâce à la garantie bancaire et à la baisse du taux de crédit, d'accompagner les fonctionnaires désirant entreprendre ; la réforme du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage (FAFPA) et du secrétariat permanent de la Commission nationale de la certification.

Poursuivant son discours ponctué aussi de remerciements au Créateur, à sa famille, à ses collaborateurs et aux hautes autorités pour la confiance à lui accordée, le ministre sortant a demandé à son successeur de continuer le travail déjà entamé. « Je m'engage à poursuivre et à approfondir votre œuvre », promettra celui-ci.

Assurant de prendre en compte toutes les catégories de jeunes (scolarisés et non, ceux des villes et des campagnes, filles et garçons, etc.), Salifo Tiemtoré, précédemment député à l'Assemblée nationale, a invité les agents du désormais ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes à se retrousser d'ores et déjà les manches car « le travail énorme qui les attend ne saurait souffrir aucun retard ».

Selon lui, c'est ensemble qu'ils vont lutter et vaincre les maux qui entravent l'épanouissement de la jeunesse.