Mali: Le premier anniversaire du partenariat Aigle Azur - Corsair célébré à Bamako

La cérémonie s'est déroulée ce lundi 28 janvier 2019 à Bamako, sous la présidence du ministre malien des Transports, Soumana Mory Coulibaly, en présence de sa collègue de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Nina Valet Intallou.

On y notait également la présence de Frantz Yvelin, Président de Aigle Azur, et Antoine Huet, Directeur Général Adjoint de Corsair et de N' Tji Bengaly, représentant des compagnies au Mali.

Après une année d'existence, les responsables des compagnies Aigle Azur et Corsair ont décidé de célébrer le 1er anniversaire de leur partenariat.

Lequel a permis aux deux compagnies aériennes privées françaises Aigle Azur et Corsair d'unir leurs forces pour la desserte de la ligne Paris- Bamako-Paris.

Ce, dans le cadre d'un partenariat fécond pour le confort des usagers de cette ligne qui présente des opportunités d'affaires.

Evoquant le bilan de ces 12 mois de partenariat, M. HUET a exprimé toute sa satisfaction : « il s'agit d'un succès magnifique, une réussite qui nous a permis nous Corsair depuis un an de découvrir Bamako, de découvrir le Mali, de découvrir sa clientèle attachante qui est tout de suite rentré en résonnance avec nos équipages ».

Aussi, a- t-il poursuivi, « avec nos agents commerciaux, avec tous ceux qui essaient de leur offrir le meilleur service et tout cela dans une coopération parfaite avec Aigle Azur qui permet maintenant d'avoir 60 000 passagers en un an qui ont bénéficié de notre service à Aigle Azur et à Corsair et d'en être totalement satisfait. »

Le Directeur Général adjoint de Corsair, a annoncé que les perspectives sont extrêmement bonnes , « puisque grâce à ce succès foudroyant du lancement de cette nouvelle ligne, nous avons décidé d'une part d'augmenter nos fréquences, de passer à trois fréquences qui permet avec les quatre fréquences d'Aigle Azur d'avoir un vol quotidien et d'autre part nous avons décidé d'avoir des vols directs à partir de l'Eté, à partir du 15 juin plus exactement ; ce qui permettra aux passagers d'aller et de venir en vol direct sur Corsair entre Bamako et Paris Orly, Paris Orly qui je le rappelle est l'aéroport préféré des passagers pour rentrer sur Paris. » a-t il expliqué.

Venu présider le premier anniversaire , le ministre des Transports a salué la qualité du partenariat entre ces deux compagnies, lequel a permis l'augmentation des fréquences de vol de la ligne Bamako-Paris-Bamako. Pour Soumana Mory Coulibaly, les vols quotidiens Aigle Azur/Corsair contribuent au désenclavement et aux objectifs de son département