Nigeria: Rendeavour et le gouvernement de l'État de Lagos inaugurent une nouvelle ville au Nigéria

communiqué de presse

Lagos, Nigéria — Rendeavour, le plus grand promoteur urbain d'Afrique a lancé, en collaboration avec le gouvernement de l'État de Lagos, un projet de développement d'une nouvelle ville satellite dans la zone franche de Lekki, dans le cadre d'un partenariat visant à stimuler les investissements étrangers directs au Nigéria et à créer des dizaines de milliers d'emplois.

Le projet, baptisé Alaro City, est un développement urbain pour revenus mixtes comprenant des sites industriels et logistiques, ainsi que des bureaux, des logements, des écoles, des établissements de santé, des hôtels, des lieux de divertissement et 150 hectares de parcs et d'espaces verts.

Située dans le quart nord-ouest de la zone franche de Lekki, la ville d'Alaro se trouve dans la trajectoire de croissance de Lagos, l'une des villes les plus dynamiques d'Afrique, comptant plus de 20 millions d'habitants. Alaro City jouxte le futur aéroport international, le plus grand port en eau profonde de la région et de grandes entreprises nigérianes et internationales.

Lors d'une cérémonie marquant le début du projet, dont le site comporte déjà les bâtiments de plusieurs sociétés multinationales, les partenaires d'Alaro City ont présenté leur vision pour la ville satellite.

« Nous nous félicitons des investissements étrangers directs substantiels réalisés par Rendeavour à Alaro City, qui renforceront encore la position de la zone franche de Lekki en tant que porte d'entrée privilégiée du Nigéria et de l'Afrique occidentale. », a déclaré Akinwunmi Ambode, gouverneur de l'État de Lagos, « Alaro City est le symbole du soutien continu qu'apporte le gouvernement aux investisseurs privés et au développement accéléré. »

Stephen Jennings, fondateur et PDG de Rendeavour, a déclaré : « Nous sommes fiers et ravis de présenter notre modèle réussi de ville inclusive au Nigéria et à l'État de Lagos, qui se trouvent au cœur de l'économie dynamique du pays. Notre partenariat avec l'État de Lagos permettra de garantir qu'Alaro City sera une ville économiquement durable ouverte à tous les Nigérians. »

Rendeavour est en train de construire sept nouvelles villes en Afrique : au Nigéria, au Kenya, au Ghana, en Zambie et en République démocratique du Congo. En tant que promoteur principal, Rendeavour investit plus de 250 millions de dollars américains dans chaque projet et met en place l'infrastructure ainsi que les espaces de vie et de travail qui contribueront à soutenir et à accélérer la croissance économique de l'Afrique, à répondre aux aspirations des classes moyennes en plein essor et à servir de catalyseur aux développements urbains futurs.

À propos d'Alaro City (http://www.alarocity.com)

Alaro City est un développement urbain pour revenus mixtes dont le plan directeur prévoit des zones dédiées à la logistique et à l'entreposage, des bureaux, des maisons, des écoles, des établissements de santé, des hôtels, des lieux de divertissement ainsi que 150 hectares de parcs et d'espaces verts. Rendeavour et le gouvernement de l'État de Lagos, par l'intermédiaire de leur filiale, la North West Quadrant Development Company (NWQDC), ont imaginé Alaro City comme un projet de 2 000 hectares axé sur le marché. NWQDC jouit d'autorisations du gouvernement fédéral du Nigéria, par l'intermédiaire de la Nigeria Export Processing Zone Authority, et du gouvernement de l'État de Lagos en tant qu'entité chargée de développer, d'exploiter, d'administrer et de gérer Alaro City.

La zone franche de Lekki (lagosstate.gov.ng)

La zone franche de Lekki, créée en 2006, est une zone franche moderne gérée conformément aux meilleures pratiques internationales. Ses 16 500 hectares sont divisés en quatre quarts et gérés par divers opérateurs, bénéficiant ainsi du statut de premier centre de distribution de l'État de Lagos en Afrique de l'Ouest. La zone franche de Lekki se trouve au sud-est de l'État de Lagos, face à l'océan Atlantique au sud et à la lagune de Lekki au nord. Elle est bordée par cinq kilomètres de côtes et se trouve à 50 kilomètres du quartier Victoria Island de Lagos.

À propos de Rendeavour (rendeavour.com)

Rendeavour est le plus grand constructeur de villes en Afrique, à la tête de plus de 12 000 hectares de développements urbains dans les trajectoires de croissance des grandes villes du Kenya, du Ghana, du Nigéria, de la Zambie et de la République démocratique du Congo. Rendeavour crée des espaces de vie et de travail qui contribueront à soutenir et à accélérer la croissance économique de l'Afrique, à répondre aux aspirations des classes moyennes en plein essor et à servir de catalyseur aux développements urbains futurs.

