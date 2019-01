Seychelles: Les Seychelles obtiennent leur meilleur classement sur l'indice mondial de la perception de la corruption

Les Seychelles ont progressé de huit places dans l'indice mondial de perception de la corruption pour 2018, se classant au 28e rang sur 180 pays, la meilleure performance de la nation insulaire depuis le lancement de l'indice en 1995.

L'indice, publié par Transparency International à Berlin, mesure la perception de la corruption dans le secteur public en utilisant une échelle allant de 0 à 100, où 0 est hautement corrompu et 100, très propre.

L'archipel des 115 îles de l'Océan Indien occidental a marqué 66 points sur 100 au classement de l'indice publié mardi. Les Seychelles se classaient au 36e rang avec un score de 60 sur 100 l'an dernier.

Le score des Seychelles a été mesuré à l'aide de données provenant de quatre sources d'information distinctes: Forum économique mondial, évaluation du risque pays par Global Insight, projet VDEM (Varieties of Democracy) et évaluation du risque pays par Economist Intelligence Unit.

Selon le président de Transparency Initiative Seychelles, Chrystold Chetty, malgré ce bon classement, "en tant que pays, nous ne devons pas faire preuve de négligence ni perdre notre concentration sur la tâche qui reste à accomplir et qui consiste à éliminer complètement la corruption."

«Nous devons faire attention lorsque nous examinons ces indices. Dans le contexte, cela semble bon, mais nous devrions également tenir compte du fait que la détérioration survenue dans le monde pourrait mettre les Seychelles dans une meilleure position », a déclaré M. Chetty.

La Transparency Initiative Seychelles est une organisation à but non lucratif créée en 2017 pour lutter contre la corruption. Cela fait partie de l'entité globale Transparency International.

M. Chetty a déclaré que les Seychelles avaient fait beaucoup de progrès.

"Par exemple, le gouvernement a mis en place différents mécanismes tels que la loi sur l'accès à l'information, la loi anti-corruption qui a permis de faire beaucoup de travail, bien que peu de résultats aient été produits", a déclaré M. Chetty, ajoutant que l'Assemblée nationale des Seychelles joue également son rôle de sensibilisation de la population sur la corruption.

À ce jour, la Commission anti-corruption des Seychelles a enregistré 117 affaires de corruption, dont quatre ont été retirés et soumis devant le bureau du Procureur général afin d'être réexaminées.

La Cour suprême des Seychelles a récemment condamné Abison De Giorgio, ancien responsable des plaintes et des communications à la Commission anti-corruption, à une peine de huit ans d'emprisonnement et à une amende de 5 000 dollars américain (75 000 RCS).

M. De Giorgio, qui était en détention préventive depuis février dernier, a été reconnu coupable de trois chefs d'accusation de corruption différents: extorsion de fonds, divulgation d'informations sensibles et sollicitation de gratification en échange du report d'une enquête en cours sur l'ancien ministre Dolor Ernesta.

Par ailleurs, la police a indiqué avoir reçu de la correspondance et des documents du département des finances du ministère des Finances, du Commerce, de l'Investissement et de la Planification économique en vue d'ouvrir une enquête officielle et de porter les accusations pertinentes contre l'ancien Agence, Small Business Finance Agency (SBFA).

La SBFA a agi comme une agence de transfert de fonds depuis sa création, bien qu'elle ait été créée pour encourager la croissance des petites entreprises. Elle était destinée à fournir des prêts concessionnels aux petites entreprises.

A l'avenir M. Chetty a déclaré que les Seychelles devaient réfléchir à la création d'une commission de la fonction publique indépendante.

«Cela signifiera que les membres du gouvernement seront gouvernés par une commission plutôt que par un gouvernement qui peut être remplacé à tout moment. Cela garantira que lorsqu'un nouveau gouvernement entrera au pouvoir, les personnes ne seront ni limogées, ni nommées pour des motifs politiques », a déclaré M. Chetty.

L'indice souligne que plus des deux tiers des pays affichent un score inférieur à 50, avec un score moyen de seulement 43. Depuis 2012, seuls 20 pays ont considérablement amélioré leurs scores, comprenant l'Argentine et la Côte d'Ivoire, et 16 ont sensiblement diminué, notamment, l'Australie, le Chili et Malte.

Le Danemark et la Nouvelle-Zélande sont en tête de l'indice avec 88 et 87 points, respectivement. La Somalie, le Soudan du Sud et la Syrie figurent en bas de l'indice, avec 10, 13 et 13 points, respectivement. La région ayant obtenu le score moyen est l'Europe occidentale et l'Union européenne, avec un score moyen de 66, tandis que les régions ayant le score le plus bas sont l'Afrique subsaharienne avec un score moyen de 32 et l'Europe de l'Est et l'Asie centrale avec un score moyen de 35.