Cote d'Ivoire: Le Président Alassane Ouattara reçoit le président de la CAF Ahmad Ahmad à l'Akwaba ivoirienne

Accompagné par son Excellence Mamadi Diané fraîchement nommé ambassadeur itinérant de la Côte D'Ivoire par le Président Alassane Ouattara.

Le Président de la Confédertation Africaine de Football Ahmad Ahmad a usé de cette rencontre pour expliquer au premier citoyen ivoirien les avantages pour la Côte D'Ivoire d'organiser la CAN 2023.

Le Président Alassane Ouattara accepta les explications et les propositions du Président de la CAF et demanda à son ministre du Sport de les épouser .

La délégation ivoirienne avait à sa tête le ministre des Sports Paulin Danho, Sidy Diallo Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), Sory Diabaté premier vice président (FIF) et du président du comité d'organisation locale de la CAN Feh Kessé.

A la sortie de l'Audience, le Président de la CAF confirme à la presse que la CAN 2021 est octroyé au Cameroun , la CAN 2023 à la Côte D'Ivoire, la CAN 2025 à la Guinée.

Dans son message d'acceptance, le ministre ivoirien des sports Paulin Danho a exprimé le soutien total du gouvernement ivoirien et de tous les Ivoiriens au peuple frère Camerounais à l'organisation de la CAN 2021 pour les immenses efforts et les grands sacrifices consentis de leur part.

Le ministre ivoirien dévoila quelques instructions du chef de l'état ivoirien lui demandant de travailler à l'accomplissement de la CAN 2023, de ramener la paix au sein du football local déchiré et adoucir les relations avec la CAF.

Pour terminer le Président de la CAF Ahmad exprima sa gratitude et ses remerciements au Président Paul Biya du Cameroun, Alpha Condé de la Guinée et Alassane Ouattara de la Côte D'Ivoire pour leur grandeur.