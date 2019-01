Sénégal: CAN U 20 - Cinq expatriés dans la sélection finale

Dakar — Youssouph Dabo, le sélectionneur national a fait appel à cinq expatriés dans la liste des 21 joueurs sélectionnés pour la phase finale de la CAN des moins de 20 ans prévue du 2 au 17 février au Niger, a appris l'APS.

Ces cinq sélectionnés sont Cheikh Kane Sarr de Gimnastic de Tarragona (Espagne), Moustapha Mbow (Reims, France), Amadou Dia Ndiaye (Metz, France), Ousseynou Cavin Diagne (Le Mans, France) et Souleymane Aw (Kas Eupen, Belgique).

Si les trois premiers vont découvrir la phase finale de la CAN des moins de 20 ans, les deux derniers, Diagne et Aw, ont été finalistes de la dernière édition qui s'était tenue en Zambie en 2017.

Amadou Dia Ndiaye, l'ancien pensionnaire de Génération Foot va découvrir quant à lui cette sélection tandis que Moustapha Mbow plus connu sous le surnom d'Alta vient d'être transféré à Reims lors de ce marché hivernal des transferts qui sera clôturé ce 31 janvier.

Défenseur central, Mbow qui a pris part aux quatre matchs éliminatoires, a été un ancien de l'AF Darou Salam des HLM Grand Yoff.

La structure de formation compte d'ailleurs quatre joueurs dont deux anciens pensionnaires et deux joueurs évoluant au sein de l'académie dans la liste des 21 sélectionnés.

En plus de Cavin Diagne et Alta Mbow, le sélectionneur national Dabo a fait appel à deux joueurs, le milieu de terrain Formose Mendy et le tout jeune attaquant Samba Diallo qui faisait partie du groupe des moins de 17 ans ayant qualifié les Cadets pour la CAN de leur catégorie en septembre dernier.

Le jeune attaquant a déjà pris part au tournoi de la zone ouest B remporté par les Juniors à Lomé (Togo) en décembre dernier et aux derniers matchs amicaux contre l'Arabie Saoudite soldés par des succès sur la même marque de 2-0.

Le Sénégal évoluera dans le groupe B et jouera contre le Mali, le dimanche. Ensuite, il jouera contre le Ghana, le 6 février, avant de boucler la phase de poule contre le Burkina Faso, le 9 février.

Dans la poule A, il y a le Niger, pays organisateur, l'Afrique du sud, le Burundi et le Nigeria.

Les quatre demi-finalistes représenteront l'Afrique lors de la coupe du monde prévue en Pologne.

Voici la liste des 21 joueurs sélectionnés : Cheikh Kane Sarr (Tarragone, Espagne), Moussa Ndiaye (Excellence Foot), Formose Mendy et Samba Diallo (AF Darou Salam), Ousseynou Cavin Diagne (le Mans, France), Souleymane Aw (KAS Eupen, Belgique), Lamine Diack et Dion Lopy (Oslo FC), Amadou Sagna et Dialy Kobaly Ndiaye (Cayor Foot), Alta Mbow (Reims, France), Moustapha Sogue (US Gorée), Ibrahima Dramé, François Hyapoute Djiba et Ousseynou Niang (Diambars), Mamadou Lamine Danfa et Youssouph Badji (Casa Sports), Souleymane Djimou Cissé (Stade de Mbour), Amadou Ciss (FF Sittard, Pays Bas), Faly Ndaw (Teungueth FC), Amadou Dia Ndiaye (FC Metz, France).