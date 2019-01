Cote d'Ivoire: Lycée municipal d'Abobo - Le rappeur français Maître Gim's fait un important don en matériel didactique

A l'initiative du ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, maire d'Abobo, la star du rap français est venue partager sa vision africaine du développement et a rendu heureux plus de 5000 élèves qui contenaient difficilement leur joie à la vue de leur chanteur préféré.

Le cabinet du maire de la commune d'Abobo au grand complet, avec à sa tête le premier adjoint au maire, les 7 chefs traditionnels d'Abobo, le personnel du Lycée municipal, les parents et les élèves étaient tous là, le 29 janvier au Lycée municipal d'Abobo pour accueillir la star internationale du rap, Maître Gim's.

Cette visite se situe dans le cadre d'un partenariat initié par le maire de la Commune d'Abobo. Pour enrichir son Projet éducation et culture, il a décidé d'inviter plusieurs stars à venir découvrir sa commune et envisager des projets en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs de plusieurs secteurs d'Abobo.

Et le Lycée municipal a eu le privilège d'être choisi pour recevoir la visite de la star d'origine congolaise, du rap français, qui avait à ses côtés son épouse et une délégation composée de plusieurs autres artistes venus le soutenir.

Devant les autorités administratives, traditionnelles et des élèves heureux de découvrir la star, Maître Gim's a exprimé son "Africanité" et sa vision pour une Afrique forte avec une jeunesse dynamique et consciente.

Aux élèves particulièrement, la star a dit que « dans la vie, il y a plusieurs axes de succès à emprunter. Et la musique pourrait constituer un axe important pour vous.

Par l'art, par la musique, vous pouvez réussir votre vie, pourvu que vous mettiez du sérieux dans le travail que vous faites. Je pense que tous les jeunes africains qui se battent sans tricher, qui affrontent avec fierté et courage les difficultés peuvent s'en sortir.

Je suis bien un exemple devant vous ce soir », a-t-il exhorté. Avant de faire un important don en matériel didactique au nombre desquels six ordinateurs portables.

Sans compter des dons en espèces pour certains projets de l'établissement. Ce dont l'ensemble du personnel, avec à sa tête Coulibaly David, le proviseur du Lycée, s'est réjoui.

Le rappeur leur a donné l'assurance de les accompagner pour un certain nombre de doléances qu'enseignants, encadreurs, parents et élèves ont posées.

« Cette visite nous a été énormément bénéfique. Nous voulons lui dire un grand merci, mais merci aussi à monsieur le Maire qui a choisi notre lycée pour être visité. Nous avons un maire très dynamique et je pense que les lignes vont bouger.

Nous fondons beaucoup d'espoir en lui. Sous son mandat, nous sommes convaincus que beaucoup de difficultés de l'école et de la commune d'Abobo en général, trouveront solutions », a commenté Coulibaly David.

Sur sa musique, plus de 5000 élèves, heureux de voir de près leur idole, de cœur joie, ont repris en chœur ses chansons et esquisser des pas de danse jusqu'au départ de la star et sa délégation.