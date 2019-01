Congo-Kinshasa/Egypte: Le démarrage de la CAN Egypte 2019 décalé d'une semaine

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de décaler le démarrage de la phase finale de la 32ème Coupe d'Afrique des nations, en Egypte pour raison de Ramadan, a indiqué à l'AFP Mohamed Fadi, directeur de la compétition, confirmant l'annonce faite le week-end par Ahmad Shobier, vice-président de la Fédération égyptienne de football.

Selon un courrier de la Confédération africaine envoyé aux associations membres, cette décision a été prise lors d'une réunion tenue samedi 26 janvier 2019 au Caire, en Egypte, pays hôte, afin de répondre à la demande des pays du Maghreb, à savoir : le Maroc, la Tunisie et l'Algérie qui ont souhaité un temps de repos pour leurs joueurs après la fin du ramadan.

Initialement prévue du vendredi 13 juin au lundi 15 juillet, ce tournoi égyptien se jouera du vendredi 21 juin au vendredi 19 juillet 2019, c'est-à-dire, la durée reste inchangée par rapport aux dates initiales, soit 29 jours.

Caf : le Marocain Hajji nommé Coordinateur Général

Le président de la Confédération africaine de football M. Ahmad Ahmad vient de nommer un Coordinateur Général administratif, M. Hajji Mouad.

Le Marocaine aura pour rôle de coordonner toutes les actions de l'administration de la CAF et de faire le lien entre le Président et le Secrétaire Général pour les prises de décision et leur application. «Avec la préparation de la CAN 2019 qui doit se faire en cinq mois, j'ai décidé de nommer un Coordinateur Général pour avoir une administration plus forte et une meilleure circulation de l'information entre la partie politique et la partie administrative. L'expérience de Mouad Hajji dans le football et dans l'administration du football apportera le dynamisme requis à notre institution», a déclaré Ahmad Ahmad sur le site de la Caf.

Lors de sa rencontre avec le personnel de la CAF, le nouveau Coordinateur Général administratif a remercié le président Ahmed Ahmed pour sa confiance et a assuré à l'administration que sa porte sera ouverte pour travailler ensemble à l'amélioration de la CAF. Mouad Hajji dont la nomination a été validée par le Comité d'Urgence a pris ses fonctions le dimanche 27 janvier 2019 au siège de la CAF au Caire, Egypte.