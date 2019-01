Congo-Kinshasa: Julien Paluku - "La valeur d'un député national se mesure par sa capacité de se faire élire"

Julien Paluku, tête couronnée de la province du Nord-Kivu, après avoir été élu en 2006 et 2011, son électorat n'a nullement cessé de lui réitérer sa confiance afin qu'il le représente à la Chambre Basse du parlement, pour cette troisième législature de la troisième République.

Manifestant, sa présence au premier grand rendez-vous des élus du peuple à l'Assemblée nationale, le lundi 28 janvier 2019, Julien Paluku n'a résolument pas offert sa langue au chat, au sortir de cette rentrée. Reconnaissant l'apport de son électorat d'avoir jeté sur lui son dévolu, l'homme a remercié le peuple congolais. Et, leur promet d'être ce qu'il a toujours été. « Je suis et je resterai toujours ce que j'ai été. Bien que je sois élu en 2006, 2011 et 2018. Je suis l'élu du peuple depuis toujours. C'est un sentiment de satisfaction pour que je sois le triple élu. Car, la valeur d'un député se mesure par sa capacité de se faire élire », renseigne clairement le premier citoyen du Nord-Kivu.

« Jamais deux sans trois », dit-on. Après les deux mandats de 2006 et 2011 octroyés à Julien Paluku, cette troisième est véritablement une preuve de confiance et de soutien combien indéfectible. L'élu de cette contrée de la République se dit prêt à remplir toutes les trois missions pour lesquelles ses électeurs l'ont mandaté. Il s'agit donc, primo, de représenter le peuple. Secundo, de contrôler le Gouvernement. Tertio, de légiférer. «La mission est traditionnelle pour tout élu.

C'est d'abord, de représenter le peuple congolais parce qu'on est député national. Ensuite, contrôler le Gouvernement. Lorsque celui-ci est mis en place, il faut que les élus du peuple puissent surveiller la manière dont le budget est en train d'être exécuté si réellement il rencontre les attentes du peuple. Il a pour mission de devoir légiférer.

C'est-à-dire, voter les lois qui orientent la vie de la Nation», a-t-il déclaré. Poursuivant son speech, le Gouverneur du Nord-Kivu appelle la population à soutenir l'Assemblée nationale, car cette dernière est cependant la troisième voix.

A la question de savoir sur la tenue des scrutins aux quatre circonscriptions restantes, Julien Paluku dit avoir reçu l'assurance auprès de la Commission électorale nationale et indépendante -CENI-, que les élections se tiendront certainement. « J'ai eu certainement de l'assurance de la CENI que les élections à Beni, Beni ville, Butembo et Yumbi auront bel et bien lieu. Car, il n'est pas possible qu'on puisse continuer sans ces élus-là", a-t-il clarifié. Point n'est besoin de recaler, le train a déjà quitté la gare.