Congo-Kinshasa: Ministres et DG interpellés... Tshisekedi - Un nouveau Congo en marche ?

En l'espace d'un feu de paille après son investiture à la tête des institutions congolaises, le jeudi 24 janvier 2019, le nouveau Chef de l'Etat congolais issu de l'opposition "radicale", Félix Antoine Tshisekedi, éventre d'ores et déjà le boa.

Ministres et Haut fonctionnaires de l'Etat interpellés, interdictions formelles d'effectuer toutes formes de transaction financière au sein des institutions et entreprises publiques, y compris le recrutement du nouveau personnel ; ultimatum à l'endroit des services secrets contre la détention illégale des paisibles citoyens et consorts. Ces premières mesures signées le cabinet du successeur de Joseph Kabila, suscitent bien évidemment moult réactions dans l'arène politique congolaise. Déjà, dans plusieurs officines, une question taraude les esprits des lumineux et divise naturellement les analystes. Il s'agit, vraisemblablement de l'ère Tshisekedi Fils : un nouveau Congo en marche ou simple opération de charme ?

Ayant pris possession des clés du Palais de la Nation, vendredi 25 janvier 2019, Tshisekedi fils s'affiche plus coriace vis-à-vis de bon nombre d'animateurs du Gouvernement et autres institutions de l'Etat. En effet, depuis le jour "j" de la remise-reprise avec son prédécesseur, Joseph Kabila, il n'a de cesse de donner des signaux qui affolent certainement l'opinion nationale, singulièrement, les habitués de l'atmosphère d'impunité et laisser-faire. La première étincelle, doit-on indiquer, est la nomination de son colistier de lutte, Vital Kamerhe à la tête de son cabinet de travail, secondé par son ancien Secrétaire particulier, le Professeur Eberande Kolongele.

Au crépuscule du même jour, sur les antennes de la chaîne nationale, des mesures grandiloquentes n'avaient pas tardé à résonner pour interdire les transactions financières dans le chef des institutions et entreprises publiques ; le recrutement du nouveau personnel, pour ne pas faire allusion à la grande décision de la fermeture de différents cachots des services secrets de l'Etat. Ayant, par ailleurs, démissionné provisoirement de ses fonctions à la présidence de l'Udps, il appert que le fils du Sphinx de Limete est très conscient des responsabilités régaliennes qui lui incombent vis-à-vis du peuple congolais.

Une autre image du Chef de l'Etat

Tshisekedi fils s'intéresse, vraisemblablement, à tout ce qui bouge dans son pays. Mardi 29 janvier bien plus, toujours au four et au moulin, il s'est adonné à écouter, attentivement, les travailleurs de Transco ; puis, décanter leur situation. En tout état de cause, entre écueils et priorités, le nouveau Chef de l'Etat débute son pèlerinage à la tête de l'Etat, sur fond d'embuches protéiformes qui le mettent d'office à l'épreuve, tant vis-à-vis de la mise en œuvre de son projet de société que de l'éradication de la crise socioéconomique en présence au pays. Outre d'immenses défis liés notamment, à la constitution de son entourage, à la nomination du prochain Chef du gouvernement qui sera issu de la majorité parlementaire, en l'occurrence le FCC, et autres réformes institutionnelles, Félix Antoine Tshisekedi, loin du carcan d'opposant, passe ses premiers tests à la tête de l'Etat congolais, si pas pour donner le go d'un nouveau Congo où règnera le droit et la justice, néanmoins, dans un jeu de trompe l'œil.

Bémol

A tout prendre, les éclairés politiques qui s'interposent au milieu des protagonistes à la précédente interrogation conseillent de prendre son mal en patience pour voir jusqu'où ira l'ancien président de l'Udps et cinquième Chef de l'Etat congolais, dont le cantique dans la mise en œuvre de son programme d'actions politique repose, en un mot comme en mille, sur la restauration d'un Etat de droit. Ce qui est vrai, 100 jours, c'est pour bientôt.