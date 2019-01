Madagascar: Football / LIGUE 1 - Elgeco défie le leader du groupe A

C'est le match phare de la sixième journée du championnat d'Analamanga. Elgeco Plus affrontera Cosfa, ce mercredi, sur la pelouse de Carion.

Le double tenant du titre traverse actuellement une période laborieuse. Il vient de concéder deux revers consécutifs, la semaine dernière, face à CF-TFC puis Tana Formation-CFFA. Après quatre rencontres disputées, il ne compte que quatre points sur douze possibles. On est bien loin de sa nette domination des deux dernières années. Contrairement à son adversaire du jour, Cosfa est actuellement en pleine forme. Les militaires ont gagné à quatre reprises en autant d'apparitions cette saison. Ils occupent actuellement la première place du groupe A de la Ligue 1. Ils étaient au repos ce weekend et ont bénéficié de plus de repos donc, ce qui constituera un autre avantage. Alors qu'en face, les joueurs d'Elgeco Plus ont joué mercredi puis samedi.

Avant cette affiche qui sera scrutée de près, Mi20 et l'AS Adema ouvriront le bal. Et en début d'après-midi, Fosa Juniors Tana sera aux prises avec Jet Mada. Cette sixième journée se poursuivra jeudi, avec trois autres matches au programme. Citons Five FC contre COSPN, Uscafoot contre CF-TFC et Disciples FC contre Mama FC.