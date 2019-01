Cote d'Ivoire: Importation des marchandises - La douane reprendra en main tout le processus en avril

La régie financière va traiter désormais les dossiers d'importations sans l'assistance de Webb fontaine.

« L'engagement qui avait été pris en 2013 par notre société de faire le contrôle et la classification des marchandises à l'importation, à travers une convention avec l'Etat a été respecté. Nous sommes au terme de cette convention.

A compter du mois d'avril, la direction générale des douanes va traiter les dossiers sans notre assistance». Guy Serge Manouan, directeur général de Webb Fontaine Côte d'Ivoire s'exprimait ainsi au cours d'une conférence de presse qu'il a animée, hier, au siège de ladite société à Marcory.

« Pendant 5 ans, nous avons travaillé avec les services douaniers dans le cadre du projet Ruling center, qui intègre la fonctionnalité du travail des douaniers, comme la détermination de la valeur et la classification des marchandises », a-t-il soutenu.

A cette occasion, le Dg a indiqué que le Ruling center vise à renforcer le rôle de la douane en matière d'importation et de dédouanement des marchandises.

Poursuivant, il fait remarquer que grâce à l'assistance technique de la société qu'il dirige, ce projet a permis à l'administration douanière d'être plus performante et d'avoir des procédures plus modernisées.

« Nous avons doté l'administration douanière d'outils nécessaires pour leur cœur de métier. Il était important de mettre en place un programme avec l'administration douanière couplé avec la connaissance du douanier, et le support technologique.

Et ce, pour qu'après 5 années d'activité, la douane puisse être en mesure de reprendre le contrôle de la classification sans avoir besoin de l'assistance d'une société d'inspection», a-t-il dit.

Guy Serge Manouan a, en outre, félicité la direction générale des douanes pour son implication dans la réussite de ce projet.

Il a également mis en exergue les nombreux avantages de ce mécanisme pour les opérateurs économiques. A savoir, la réduction des coûts d'importation, la simplification des procédures, un dédouanement facilité et un traitement plus rapide et efficace des transactions.

« Ce mécanisme a permis d'atteindre 90% des objectifs qui avaient été fixés en ce qui concerne les recettes douanières.

C'est une grande satisfaction pour nous, quand on sait qu'une bonne partie de ces recettes proviennent des droits et taxes payés sur des marchandises à l'importation », s'est réjoui le conférencier.

Autre point de satisfaction, note le Dg, c'est la mise en place de la solution du guichet unique du commerce extérieur. Lequel apporte la simplification dans les procédures commerciales, la dématérialisation et la réduction des déplacements pour les différents acteurs du commerce extérieur.

A noter que l'entreprise Webb Fontaine est spécialisée dans le développement et l'utilisation de technologies de pointe contribuant à la modernisation des douanes et à la facilitation du commerce international.