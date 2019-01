Madagascar: MEF - Descente inopinée dans les locaux de l'AMDP

Le Grand Argentier a aussi pour attribution de préserver le patrimoine immobilier et mobilier de l'Etat.

Moins d'une semaine après la nomination des nouveaux membres du gouvernement, c'est déjà le début des actions concrètes pour certains ministères.

« La Direction du Patrimoine de l'Etat est chargée de gérer, entretenir et préserver le patrimoine immobilier, mobilier et financier de l'Etat et de ses démembrements ». Telle est entre autres la disposition de l'article 19 (nouveau) du décret N° 2016-551 du 20 mai 2016 modifiant et complétant les dispositions du décret N° 2014 - 1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du ministre des Finances et du Budget ainsi que l'organisation générale de son ministère.

Démembrement

C'est conformément à ces dispositions légales et réglementaires cadres que le ministre de l'Economie et des Finances Randriamandrato James Richard a effectué, hier une descente inopinée dans les locaux de l'Agence Malagasy de Développement Economique (AMDP) qui est aussi un démembrement de l'Etat rattaché à la Présidence de la République et qui sera probablement remplacée par une direction générale en charge des projets présidentiels. Histoire de s'enquérir du sort des mobiliers de bureau et matériels informatiques qu'un ancien haut responsable de l'AMDP avait enlevés récemment. Il a été constaté lors de cette descente que le ministre a effectuée avec quelques uns de ses proches collaborateurs qu'une partie des biens publics en question ont été déjà restitués. Une manière en tout cas pour le ministère de l'Economie et des Finances (MEF) de s'atteler convenablement à ses attributions

PND

On rappelle d'ailleurs que, parmi ses attributions, le ministère de l'Economie et des Finances joue un rôle prépondérant dans la réalisation du Programme National (PND). Sur ce point, le ministre Randriamandrato Richard a rappelé, lundi dernier devant le personnel du ministère, lors de la cérémonie officielle de levée du drapeau que, la réalisation des objectifs de l'actuel PND sera poursuivie. Il a toutefois tenu à préciser que les actions à entreprendre doivent aussi tenir compte de la réalisation des projets du Président de la République pour la réalisation des « Velirano ». En tout cas, ce département-clé de l'économie est actuellement à pied d'œuvre pour permettre au pays de se remettre sur les rails de la relance économique.