Madagascar: Concours d'innovation - Les prix des Fablabs Solidaires gagnés par la Tunisie, la RDC et la Pologne

Malgré leurs efforts, les jeunes Malgaches n'ont obtenu aucun prix à la finale du 3e Challenge international des FabLabs Solidaires, qui s'est tenu à Paris.

Cependant, ils ont brillé aux yeux du monde, malgré leur situation défavorable. Un « Four propre à combustion optimale ». C'est ce qu'a proposé l'équipe de jeunes Malgaches qui a participé au 3e Challenge des Fablabs solidaires, contre 15 autres équipes issues de sept pays de différents continents. Ces participants au concours international sont des jeunes en difficulté dont certains sont déscolarisés, d'autres handicapés ; mais il y a également ceux qui ont un cursus ordinaire.

Depuis le mois de décembre, la jeune équipe malgache a incité ses compatriotes à voter en ligne pour son projet, un poêle de cuisson Fab-Stove, qui offre une combustion optimale avec un minimum de déchets et une température maximale, donc une cuisson très rapide. Malheureusement, cette équipe ne figurait pas dans la liste des trois gagnants dévoilée le 24 janvier dernier, lors d'une soirée festive à la Recyclerie à Paris. Parmi les gagnants, les projets du FabLab Solidaire de Pologne, du FabLab Solidaire Jeunes Sciences de Tunisie et du FabLab Solidaire Lisungi de République Démocratique du Congo (RDC) ont été récompensés chacun par un prix de 10 000 Euros. Selon les organisateurs du concours, ces projets bénéficieront également d'un coaching par des experts d'Orange. Créés dans les FabLabs Solidaires par des jeunes sans qualification, ces projets sont des solutions numériques pour le développement durable dans la vie quotidienne.

Le prix des internautes. Près de 23.000 personnes ont voté en ligne, pour soutenir les projets soumis au concours, entre le 20 décembre 2018 et le 23 janvier 2019. Au final, le prix des internautes est attribué au FabLab Solidaire Jeunes Sciences de Tunisie, pour son projet « Des fruits et légumes faits à la maison ». Très soutenu en ligne, ce projet est une solution pour constituer une petite ferme intelligente à faire fonctionner à la maison : Blockly Farm. « Les blocs de compostage sont connectés et peuvent être installés à l'intérieur ou à l'extérieur. Ces caissons connectés permettent un contrôle de l'humidité et de la température de chaque bloc. Les plantes poussent ainsi dans les meilleures conditions, à partir de déchets domestiques recyclés », ont indiqué les promoteurs du projet.

Le prix du jury. Attribué par un jury de six personnes, ce prix a été remis au Lisungi Fablab pour leur projet de lavabo intelligent. Le jury a reconnu l'intérêt de ce projet qui répond à un besoin réel en République Démocratique du Congo (RDC). En effet, ce prototype, qui fonctionne à l'énergie solaire, a pour but de réduire le risque de maladies liées au manque d'hygiène tout en réduisant la consommation d'eau.

Le prix coup de cœur. Pour cette année, le prix coup de cœur revient au FabLab Solidaire powered by Orange, de Pologne, pour son application innovante qui encourage le recyclage. Le parcours utilisateur est particulièrement bien pensé et démontre qu'il est simple de recycler soi-même un grand nombre de contenants. Bref, tous ces projets gagnants offrent des solutions prometteuses. Avec la fabrication numérique et le nouveau mode d'apprentissage collaboratif propre aux FabLabs, tous les jeunes, même en échec scolaire, peuvent produire, retrouver confiance, et envisager un nouvel avenir professionnel. Selon la Fondation Orange, c'est pour rétablir cette égalité de chances qu'elle soutient aujourd'hui 88 FabLabs Solidaires dans 16 pays.