Madagascar: Filière cacao - Des maîtres chocolatiers français à Madagascar

Ils prodigueront une formation au profit des pâtissiers malgaches à Nosy-Be où sera installée la Maison du Chocolat.

Une association pour la promotion du chocolat et de l'industrie chocolatière à Madagascar ou APCICM a été créée à Paris en France. Trois fondateurs ont pris une telle initiative visant à redynamiser la filière cacao dans la Grande île. Il s'agit d'Achille Rajerison, en tant que président de l'APCICM, qui plus est le président de l'association ASASOA France-Madagascar ainsi que de Michel Fossaert, un amoureux de Madagascar et en même temps membre du conseil d'administration de l'Union Mondiale des Petites et Moyennes Entreprises (WUSME). Il est le secrétaire général de cette association. Et le 3e fondateur n'est autre que Bertrand Ramaroson, un membre de la diaspora malagasy en France, qui se spécialise en matière de consultance en gestion et management, en finances et en communication. Il est également le vice-président de la branche du FIVMPAMA (Groupement du patronat malagasy) en France. « L'objectif de l'APCICM consiste à promouvoir le cacao et le chocolat malagasy qui ont une renommée internationale, tout en favorisant la création de la valeur ajoutée pour la Grande île par le biais du développement des industries chocolatières », a exprimé Achille Rajerison, le président de l'association.

Développement durable. Pour ce faire, l'association va organiser divers événements relatifs à la filière cacao et ses produits dérivés, notamment le chocolat. A titre d'illustration, elle va promouvoir le chocolat malagasy dans plusieurs villes de la région parisienne entre février et mai 2019, et ce, tous les samedis après-midi avec l'appui logistique des municipalités concernées. Il y aura des conférences portant sur le développement de cette filière et la transformation du cacao suivie de dégustation de chocolat de Madagascar et de diverses animations le dimanche 14 Avril 2019 au Château de Montigny le Gannelon, en France. Mais une grande nouvelle pour tous les pâtissiers malagasy ! Cette association fera également venir à Madagascar des maîtres chocolatiers français de renom en vue de prodiguer des formations en leur faveur. Les séances de formations dureront quinze jours à compter du mois de septembre de cette année et se tiendront dans la ville touristique de Nosy-Be où sera mise en place la Maison du Chocolat via la mise en œuvre du projet de l'Autoroute du Chocolat à Madagascar, initié par ces fondateurs depuis l'an dernier. Toutes ces actions entrent dans le cadre de la promotion de l'économie solidaire, le commerce équitable et le développement durable de Madagascar, selon toujours ces promoteurs. En effet, les artisans chocolatiers malgaches bénéficieront d'un transfert de compétences et de savoir-faire de ces maîtres chocolatiers français.

« Cacao fin ». Par ailleurs, des séjours cacao-chocolat seront organisés par cette association APCICM à Madagascar, et ce, à partir du mois de juin de cette année. Il s'agit d'un séjour de douze jours permettant de faire une découverte de plantation de cacaotiers à Sambirano dans la région d'Ambanja. Ce sera suivi de la visite de la plantation de Millot et du centre MAVA de la Chocolaterie Robert, ainsi que des rencontres avec les petits planteurs. Après avoir découvert tous les processus de fabrication du chocolat, la boucle sera bouclée par l'organisation des séminaires dans l'île aux Parfums. Notons que la production de cacao de Madagascar, classée « cacao fin » par l'International Cocoa Organization (ICCO), s'élève à 8000 tonnes. Mais la transformation de ce produit phare ne représente que 5% de cette production alors qu'il s'agit d'un produit phare très prisé par les grands chocolatiers dans le monde.