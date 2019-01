Madagascar: Cluster Nutrition - La réponse aux urgences du Grand Sud en préparation

La situation nutritionnelle de la population du Grand sud reste inquiétante.

L'occurrence plausible d'un nouveau phénomène El Niño, les difficultés structurelles et le déficit flagrant en matière de perspectives de développement à long terme, mettent en péril, une fois de plus, la situation nutritionnelle dans le Grand Sud.

Une formation de huit jours est actuellement en cours à Tolagnaro, au profit des coordinateurs du Cluster Nutrition pour la préparation et réponse aux urgences dans le Grand Sud. Ainsi, pour la première fois à Madagascar, l'Office National de Nutrition (ONN) et l'UNICEF, en partenariat avec le Global Nutrition Cluster (un partenariat regroupant des ONG internationales, le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des agences onusiennes, ainsi que des donateurs), RedR-UK et l'Office d'Aide Humanitaire de la Commission Européenne (ECHO) sont impliqués dans cette démarche. Depuis lundi dernier, 28 janvier, jusqu'au 4 février 2019, les capacités en coordination des urgences des responsables Nutrition de l'ONN et du ministère de la Santé Publique seront renforcées.

Une trentaine de participants à la formation se penchera sur la réponse nutritionnelle à la hauteur de la situation dans le Grand Sud.

Se situer. La formation réunit une trentaine de participants issus du niveau central ainsi que de trois régions du Grand Sud (Androy, Anosy et Atsimo-Andrefana) et de huit districts régulièrement touchés par la sécheresse. Il s'agit des districts d'Amboasary, Ambovombe, Ampanihy, Bekily, Beloha, Betioky, Taolagnaro et Tsihombe. Des représentants du Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC), de l'UNOCHA, du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et de l'UNICEF les accompagnent également. A l'issue de cet atelier de formation auquel des experts internationaux en matière humanitaire ont apporté leurs contributions, les participants seront à même d'assurer une coordination plus optimale des intervenants en nutrition, et ainsi de mitiger les effets des urgences récurrentes sur les ménages en général et, plus particulièrement, sur les femmes et les enfants qui sont les premiers touchés par la malnutrition aiguë. Christian Sokorokana, coordinateur de l'Office régional de Nutrition dans l'Atsimo Atsimo-Andrefana, partageant ses premières impressions, a confié avoir pu, dans le cadre de la formation, se situer par rapport aux pratiques locales habituelles dans la gestion d'un cluster face aux normes internationales.

El Niño en embuscade. L'UNICEF souligne, en marge de cette formation que, suite aux interventions d'urgence humanitaire réalisées dans le Grand Sud de 2015 à 2017, la situation s'est nettement améliorée dans certains districts, grâce aux actions intégrées (nutrition, santé, eau, éducation, sécurité alimentaire, etc.) axées sur le relèvement rapide, la résilience et la protection sociale. Cette même organisation onusienne précise, cependant, que « les difficultés structurelles que rencontre le sud, l'absence de perspective à long terme de développement de la zone et l'occurrence plausible d'un nouveau phénomène El Niño, mettent en péril une fois de plus la situation nutritionnelle dans le Grand Sud ».

En 2018, les mauvaises conditions météorologiques ont entraîné une perte de production agricole. Le Grand Sud est déjà en situation d'alerte, si l'on se réfère au cadre intégré de classification de l'insécurité alimentaire. Au dernier trimestre de 2018, le système de surveillance nutritionnelle dans les 146 communes que comptent les huit districts concernés, a révélé 18 communes en état d'alerte nutritionnelle et 22 en état d'urgence, le district d'Ampanihy restant le plus sévèrement touché par la malnutrition aiguë. Cet atelier actuellement en cours permettra alors d'assurer une préparation et une réponse nutritionnelle adéquates, à la hauteur des attentes générées par la situation dans le Grand Sud en matière de nutrition, l'objectif étant de prévenir les décès maternels et infantiles liés à la malnutrition.