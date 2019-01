Madagascar: Football / Analamanga - Elgeco Plus sombre corps et biens !

Incroyable mais Elgeco Plus est en train de couler. C'est à croire que les centres de formations ne lui réussissent. Après avoir été battu par le CF TFC, il a subi une autre défaite, dimanche, devant le CFFA/Tana Formation sur le score de 1 à 0.

Elgeco Plus n'occupe plus qu'une quatrième place, guère reluisante du groupe A où le COSFA continue de dicter sa loi en occupant le fauteuil de leader.

Le CFTFC de Didi réussit aussi des merveilles avec cette nouvelle victoire de 2 buts à 1 devant Five FC qui le propulse à la 2e place devant l'USCAFoot.

Le COSPN qui a tenu en échec l'USCAFoot forme un quatuor à quatre points avec notamment Elgeco Plus et CFFA/Tana Formation.

Five FC à seulement deux points, ferme le banc dans un groupe qui s'annonce tout de même équilibré. Contrairement au groupe A où l'AS Adema continue de faire la pluie et le beau temps. Dimanche encore, l'équipe d'Ivato a battu Mama FC par 1 but à 0. Les assureurs étaient pourtant connus comme une des bêtes noires de l'Adema mais plus cette année où le groupe a retrouvé une solidarité à toute épreuve et une hargne toute particulière sous les nouveaux maillots Nino qui leur vont à merveille. Ce qui explique tout.

Derrière l'AS Adema se trouve Disciples FC qui s'est imposé devant Mi20. Il partage toutefois cette seconde place avec la CNaPS Sport qui est sortie indemne de la bataille avec son plus sérieux rival en l'occurrence Fosa Juniors. Cette fois, un seul but a suffi au bonheur de la CNaPS qui ramène ainsi une précieuse victoire. Mama et JET Mada sont à la 4e place devant Fosa Juniors et Mi20 qui ferme la marche.