Madagascar: Lieu artistique - Is'art Galerie à huit années d'exercice

L'is'art Galerie à ses débuts quelque part à Analakely.

Presque tous les artistes et amateurs des nuits tananariviens connaissent l'Is'art Galerie à Ampasanimalo. Ce lieu réputé et festif fêtera ses huit années d'existence en fin de semaine.

Devenu incontournable pour les noctambules, voulant trouver une musique hors des sentiers battus. L'Is'art Galerie Ampasanimalo fêtera ses huit années au service de l'art malgache vendredi et samedi comme il se doit. Depuis le petit espace exigu à Analakely, où Tahina Rakotoarivony, le maître des lieux, voyait déjà grand. Lui et sa bande de potes ont transformé une petite machine en véritable plateforme d'expression. Maintenant, il s'agit d'une association La Teinturerie, d'un Comptoir des artistes et enfin d'une galerie d'art.

Au tout début, quand l'Is'art Galerie a déménagé à Ampasanimalo, les activités étaient plutôt concentrées sur l'art contemporain. Une discipline qui a explosé grâce notamment à ce lieu culturel. Plus tard, les nuits de la capitale l'ont intégré dans son paysage. En apparence, l'expression musicale a pris plus de place. Pour le grand bien des artistes qui n'ont pas à se justifier de leur succès ou non. Ceux qui veulent partager sans recourir au matraquage. « World music », musique urbaine, rock, hip hop, reggae, folk, traditionnelle, tout y passe. L'Is'art Galerie a permis de faire connaitre des artistes peu médiatisés mais aux talents avérés.

Un site culturel digne d'une capitale à Ampasanimalo. (crédit photo : Is'art Galserie)

Pour cette célébration de deux jours, les organisateurs proposent plusieurs activités concentrées sur diverses formes d'expressions. La première journée du 1er février débutera à 17 h avec « Fet'art » qui sera animée par Madagaslam. Place au maniement des mots et à l'inspiration diffuse de ses fins observateurs de la société. Ensuite, un spectacle pluri disciplinaire prendra le relais. Le public y retrouvera du beat box, de la danse... Le set s'intitulera « Tourbillon » avec Na Hassi, Do B, Judith, Harivola, Ranto et Toxic. Ce sera le groupe Sarandra Beloba qui entamera la scène avant que la confrérie des Njava ne conclut la soirée.

Le samedi 2 février laissera place à partir de 1h à un atelier sur l'« Art du recyclage » pour les enfants avec Verena Konrad. Suivi d'un atelier de cirque avec l'Aléas des possibles. Un spectacle de cette discipline clôturera la célébration.