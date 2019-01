Madagascar: Coopération bilatérale - Le Japon parmi les fidèles partenaires de développement

Un protocole d'attente sera signé ce jour entre l'Institut Pasteur de Madagascar et l'Université de Médecine de Dokkyo du Japon.

La coopération nippo-malagasy s'intensifie davantage, aussi bien au niveau du secteur public que privé. Ce pays finance et appuie de nombreux projets, allant des plus petits projets de développement personnel menés par des volontaires de la JICA (Agence japonaise de coopération internationale) jusqu'aux plus grands, comme l'extension du port de Toamasina, le plus grand projet mis en œuvre depuis le retour de l'indépendance de la Grande-île. Les projets de coopération se multiplient davantage.

Ce jour, un protocole d'Entente sera signé à Ambatofotsikely Avaradoha entre l'Institut Pasteur de Madagascar et l'Université de Médecine de Dokkyo, Japon. Selon les informations, cet accord officialisera une collaboration déjà entamée entre les deux institutions, depuis quelques années. Cette collaboration concerne les recherches médicales et scientifiques. A cette occasion, l'ambassadeur du Japon, Ichiro Ogasawara, et l'ambassadeur de France Véronique Vouland-Aneini assisteront à la cérémonie pour marquer ensemble cette collaboration tripartite.