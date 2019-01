Madagascar: Football / Atsinanana - JET et MMM passent à la trappe !

Le championnat de la Ligue d'Atsinanana de football pour la première division abordera ce week-end les quarts de finale.

La première phase où les dix équipes ont été réparties dans deux groupes, a été fatale pour deux clubs qui évolueront l'année prochaine en 2e division. Il s'agit du JET et du club mythique du MMM composé par des universitaires et donc très pris par leurs études pour pouvoir s'entraîner convenablement. Il ne manquait pourtant pas de talent comme en témoigne sa victoire de samedi même aux tirs au but devant FC Vatomandry.

Et à l'issue de cette première phase, Tia Kitra et Mahanoro se trouvent aux avants-postes talonnés de près par le Fortior Club de la Côté Est, le vrai chouchou du public tamatavien de par sa manière de jouer sous la houlette de l'ancien du BTM FC, Alison Jean. Une circulation de balle qui lui confère très souvent un plus dans la possession de balle mais c'est du BTM FC tout craché. On parle même à Toamasina de Alison Jean comme le futur entraîneur de l'équipe nationale , tant il montre qu'il maîtrise le sujet devant des équipes pourtant très fortunées telles Tia Kitra ou Mahanoro.

En attendant, voici le calendrier des quarts de finale qui vont se tenir au stade municipal :

Samedi 2 février

12h30 : Fortior Côte Est contre Talenta Akademia

15h00 : Tia Kitra contre AS Commissionnaire

Dimanche 3 février

12h30 : Piment Vert contre FC Vatomandry

15h00 : ASCOMI contre FIFAFIFI