Madagascar: IFM - Le monde des merveilles de Kristel

A l'occasion de la sortie de son premier album à Madagascar« Irony » et pour célébrer sa formidable montée en puissance, qui ne fait d'ailleurs que commencer, l'IFM Analakely inaugure avec Kristel - Christelle Ratri, chant et basse, Benkheli, guitare et Sylvano, batterie - sa nouvelle formule : Un jour, un artiste.

Il s'agit en fait de mettre à la disposition de Kristel, l'ensemble des ressources de l'Institut afin de permettre au public d'entrer en familiarité avec un artiste et d'approcher ce qui fait sa singularité. Ainsi, c'est tout l'IFM qui sera livré au bon plaisir des Kristel, devenus programmateurs d'un jour. Au programme, il y aura « Le monde de Kristel » à partir de 15 h avec de la mode, des photos, des vidéos, de la lecture, des dédicaces... Ensuite, à 19 h, il y aura un concert avec Kristel et compagnie.

Elle aura comme invités plusieurs artistes comme Xtah, Harivola, RYBota, Rapadango, Tsiry kely panda, Silo, Tsanta, Loharano et des meilleurs. Kristel fait partie de la nouvelle génération, comme les Dizzy Brains et Nomady à avoir réussi à s'imposer sur l'international. Cerise sur le gâteau, elle est l'une des rares bassistes malgaches à avoir déjà joué sur les grandes scènes d'ici et d'ailleurs.