Libye: L'envoyé de l'ONU déclaré persona non grata

Ghassam Salamé est accusé par le camp du général Khalifa Haftar de soutenir une partie des Libyens contre une autre.

Le général Khalifa Haftar est à la tête de l'armée nationale libyenne qui contrôle le croissant pétrolier dans l'est du pays et une bonne partie de la ville de Sebha, dans le centre-sud. Selon Radio France internationale (RFI), son porte-parole, Ahmad al-Mismari, a accusé l'envoyé spécial de l'ONU de soutenir une partie des Libyens contre l'autre.

Cette accusation vient s'ajouter à la vague d'attaques dont Ghassan Salamé est la cible depuis la mi-janvier. Une partie des Libyens l'accuseraient d'avoir échoué à résoudre la crise, d'être à la fois juge et partie et de prendre la défense des islamistes. Ils réclament désormais son départ, rapporte la radio française.

Le président du parlement, Aguila Saleh, l'accuse, par exemple, de s'être rangé du côté du Conseil présidentiel et du gouvernement d'union nationale, dirigés par Fayez el-Sarraj. Un gouvernement soutenu par la communauté internationale mais qui n'a jamais été entériné par le parlement.

Attelé à organiser une conférence nationale libyenne et des élections dont l'échéance est sans cesse reculée, l'émissaire de l'ONU semble de plus en plus chargé d'une mission impossible. Il s'en est ouvert dans un entretien accordé au quotidien français La Croix, publié le 24 janvier. Ghassam Salamé ne voit pas "un vrai différend" entre Libyens. Il évoque " des réseaux criminels, financiers, politiques et armés qui ont kidnappé le pays et les institutions", constatant plutôt "une rivalité pour le contrôle des richesses nationales qu'i faut démanteler" et "des réseaux" qui ont le contrôle sur la rente pétrolière "par le biais de groupes armés et de banquiers véreux".

Ces propos visent notamment les forces du général Khalifa Haftar. Du coup "il se retrouve dans la même situation que ses quatre prédécesseurs au même poste au bout d'un certain temps d'exercice de la fonction", selon la formule de RFI.