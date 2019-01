Ile Maurice: Trafic de drogue - Gulbul veut «prouver son innocence»

Il a bien l'intention de laver sa réputation. Raouf Gulbul s'est rendu à l'Independent Commission Against Corruption (ICAC) ce mercredi 30 janvier pour y déposer des documents qui ont pour but de le dédouaner.

Raouf Gulbul serait dans un «fighting mood» selon son entourage. Il avait promis de revenir devant la commission anticorruption, documents à l'appui, pour «prouver son innocence». Chose à laquelle s'est attelé aujourd'hui l'ancien président de la Gambling Regulatory Authority (GRA).

Son but : démentir les allégations faites par son neveu Riaz Gulbul, portant notamment sur le trafic de drogue. Ce dernier avait également énuméré une liste des biens immobiliers de Raouf Gulbul à Maurice et à Londres. Cependant, à cause de se problèmes de santé, le Senior Counsel aurait formulé une requête à l'ICAC pour que cette audition se déroule sans anicroche.

Cette deuxième convocation de Raouf Gulbul sera très suivie dans le milieu politico-judiciaire. Elle pourrait bien mener à une éventuelle inculpation de l'ancien président de la GRA. Lors du premier interrogatoire le 12 décembre dernier, Raouf Gulbul avait quitté les lieux en homme libre après s'être expliqué pendant une heure et demie sur ses biens immobiliers à l'étranger.

L'avocat avait alors nié posséder une propriété dans la capitale britannique. Mais il devait concéder avoir un terrain à Mesnil, un deuxième à Highlands, un autre à Bagatelle et quatre espaces bureaux à la Hennessy Tower.

«Blanchiment D'argent»

Outre l'aspect foncier, la Task Force de l'ICAC devrait aussi aborder le volet blanchiment d'argent avec de possibles délits commis sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002. Le neveu de l'avocat qui avait travaillé comme clerc dans son étude avait notamment évoqué des pratiques douteuses de celui-ci. Il avait allégué que les grosses sommes d'argent qu'il recevait pour défendre ses clients pour trafic de drogue n'étaient pas enregistrées. Le témoin devait aussi soutenir avoir reçu des instructions afin d'effectuer des échanges de devises.

L'ancien patron de la GRA devrait en outre être confronté aux dépositions de ses confrères du barreau, Samad Golamaully et Ashley Hurhangee. Au cours d'une descente de la Commission anticorruption à St-Pierre en novembre, ce dernier est revenu sur le déroulement d'une réunion lors de la campagne électorale de 2014. Lorsque Raouf Gulbul aurait placé le fameux «big black bag» rempli d'argent dans le coffre d'un véhicule.

Et plusieurs autres allégations accablent l'avocat qualifié de «brebis galeuse» par le président de la Commission d'enquête sur la drogue, Paul Lam Shang Leen. Ce dernier, qui le soupçonne de blanchiment et de subornation de témoins dans des affaires de drogue. L'on évoque notamment l'affaire Parwiza Jeeva, condamnée pour importation d'héroïne. Riaz Gulbul avait allégué que c'est à la demande de l'homme de loi qu'il lui a rendu visite pour la convaincre de ne pas incriminer le caïd Peroomal Veeren auprès des enquêteurs de l'Anti-Drug and Smuggling Unit. D'ailleurs, l'ancien clerc a été entendu vendredi dernier par la Task Force du Central CID.

Riaz Gulbul avait également remis aux autorités une copie de l'enregistrement sur la proposition de Rs 300 000 pour «parler en faveur de Raouf Gulbul» devant la commission drogue. Face à ce dossier à charge, l'avocat, qui réclame un Judicial Review en Cour suprême contre les conclusions accablantes du rapport Forensic Science Laboratory à son encontre, ne compte pas se laisser faire face aux enquêteurs de l'ICAC.

Sur le plan politique, en revanche, Raouf Gulbul a été contraint suite au rapport de la Commission d'enquête de prendre ses distances du MSM et de son leader Pravind Jugnauth. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'ex- Legal Adviser du Premier ministre dans l'affaire Medpoint a brillé par son absence lors du procès devant le Privy Council le 15 janvier dernier.