Tunisie: Motivation extrême

Les Stadistes en forme...

Globalement, tout le monde s'accorde à dire que le ST vit actuellement sa plus belle saison depuis un bon moment.

Auteur d'un début de saison jamais vu depuis longtemps, la bande à Mohamed Mekacher a clairement démontré un niveau très satisfaisant et digne d'éloges. Après 13 journées, le club pointe à la 5e place du classement avec 19 points. Une place bien méritée pour un club qui a fait preuve de force de caractère et de confiance, particulièrement face aux cadors du championnat, à savoir le Club Africain (4-1), l'EST (1-1) et le CSS (0-0), malgré une dernière défaite assez lourde face aux Etoilés (1-4). Un état d'esprit irréprochable. Le club du Bardo a montré une envie de tous les instants et, surtout, une attitude collective qui a sans doute fait la différence lors de cette première partie de saison.

Ainsi, les «Rouge et Vert» espèrent que leur épanouissement et leur enthousiasme affichés en championnat soit traduit en Coupe. Mais attention, la tâche ne sera pas aisée, puisqu'ils seront confrontés à une autre formation très motivée et qui traverse une saison extrêmement réussie, à savoir le CAB. Un féroce adversaire qu'il faut craindre. Il semble imbattable, et ce sont finalement les résultats qui reflètent cela. Le club n'a perdu aucune rencontre tout au long de cette première partie de la saison, véritablement remarquable (7 victoires, 6 nuls). Défensivement, les hommes de Mohamed Mekacher doivent beaucoup s'inquiéter lors de cette rencontre, car ils affronteront une formation qui possède la meilleure attaque de Ligue 1, une attaque prolifique qui s'est montrée diablement efficace, en empilant 21 buts en 13 matches. De ce fait, Bassem Boulaâbi et ses camarades doivent être très vigilants, surtout avec le départ du roc Jasser Khemiri à Vancouver Whitecaps FC. Les Stadistes ont de larges solutions pour bien négocier ce match de Coupe.