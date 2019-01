Tunisie: Une aubaine pour promouvoir le tourisme tunisien

Des athlètes pas comme les autres...

Les personnes concernées par cette compétition sont celles âgées de plus de 35 ans. En effet, ce tournoi est marqué par la nature des athlètes participants. Ce sont principalement des médecins, des ingénieurs, des journalistes et des employés qui disposent des moyens financiers nécessaires permettant de couvrir les frais de leur voyage et de leur séjour en Tunisie. Ces athlètes ont l'habitude de participer à des événements pareils partout dans le monde. Ils ont tendance à profiter de ce genre de compétition au niveau sportif et touristique, vu qu'ils sont souvent accompagnés de leurs familles et de leurs proches pour visiter les monuments historiques et le patrimoine culturel du pays hôte. L'organisation de cet événement représente une importante opportunité de développement socioéconomique.

Une sacrée opportunité...

Les autorités ont saisi cette occasion pour mettre en place un programme de promotion du tourisme à travers l'organisation d'événements valorisant l'image de la Tunisie, tout en promouvant le patrimoine naturel, historique et culturel du pays. Un appui de qualité pour le tourisme tunisien ! Par ailleurs, les préparatifs vont bon train et la Fédération tunisienne d'athlétisme s'attelle à réunir les meilleures conditions de séjour des hôtes de la Tunisie et aussi de compétition. La réussite de ce rendez-vous rendra le terrain favorable à la Tunisie afin de présenter sa candidature pour accueillir le mondial des masters qui attire 8.000 participants de 180 pays. Un pari de haut niveau qui peut être très bénéfique pour le sport et le tourisme tunisiens.