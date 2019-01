Tunisie: Un challenge excitant !

Milieu remanié

Après l'enrôlement du milieu défensif Bilel Saïdani par l'équipe qatarie de Siliya , le staff technique se trouve de nouveau contraint de procéder à des chambardements dans l'entrejeu. En effet, Sahraoui, qui semble être rétabli de sa blessure, a de fortes chances d'évoluer dans ce compartiment de jeu à côté de Cissé. C'est ainsi que Montacer Louhichi reconduira Mohamed Habib Yaken et Wajdi Jabbari, respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense, alors que Mejri et Bousnina formeront l'axe central.

Devant, Sahraoui est donc le plus indiqué à épauler Cissé derrière Darragi et Mâouani, dans le rôle de relayeurs, susceptibles d'approvisionner Ben Choug et Wattara en passes décisives. Toutefois, l'entraîneur cabiste, qui se voit contrarié à la suite du départ de joueurs-cadres, se doit de jongler avec l'effectif qu'il a à sa disposition pour aligner la meilleure formation possible !

Formation probable : Thamri, Yaken, Jabbari, Méjri, Bousnina, Cissé, Sahraoui, Darragi, Mâouani, Ben Choug et Wattara