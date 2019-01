Sénégal: Présidentielle du 24 février 2019 - Avenir Senegaal bi nu begg vote Sonko

Le président du parti Pastef/ Les Patriotes, Ousmane Sonko, décroche le soutien de la Plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg. Le candidat à l'élection présidentielle du 24 février prochain et les responsables de cette plateforme ont tenu hier, mardi 29 janvier, une conférence de presse au cours de laquelle ils ont officialisé leur compagnonnage.

Lors de cette rencontre, le Dr Cheikh Tidiane Dièye et ses compagnons de la Plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg ont indiqué que leur choix pour le candidat Ousmane Sonko est «tout à la fois un choix de cœur et de raison».

Revenant sur le processus qui a conduit à la désignation du candidat Ousmane Sonko comme le «président Bi Nu Begg», le leader de la Plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg déclarera :

«Depuis plusieurs mois, nous avons rencontré de nombreux leaders politiques et discuté avec la plupart des acteurs de la sphère sociale, politique ou civile sur les contours de notre participation à l'élection présidentielle.

Dès le début, bien avant que les résultats des parrainages ne fussent connus, nous avions limité notre choix autour des deux candidats qui nous paraissaient les plus à même de porter notre projet: Monsieur Idrissa Seck et Monsieur Ousmane Sonko».

Poursuivant son propos, Dr Dièye d'ajouter que c'est «à la suite de discussions et de concertations ouvertes et inclusives, ayant mobilisé les instances de la plateforme et les membres et sympathisants de l'intérieur du pays et de la diaspora que la plateforme a décidé, à la majorité de ses membres, de soutenir la candidature de Monsieur Ousmane Sonko à l'élection présidentielle du 24 février 2019».

Par ailleurs, Dr Dieye nonobstant ce choix porté sur le candidat Ousmane Sonko, a également tenu à remercier le président Idrissa Seck «pour sa sollicitude à notre endroit et lui témoigner notre respect et notre considération ...

Nous reconnaissons et saluons sa compétence et son autorité, et sommes convaincus qu'avec lui, le Sénégal aurait un grand leader».