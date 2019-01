Tunisie: Des ambitions légitimes

Buscher a profité de trois rencontres amicales disputées lors de la trêve observée par la compétition pour mettre à l'essai les joueurs nouvellement recrutés tels que le milieu de terrain Khaoui, l'attaquant malien Diwara et un milieu de terrain gabonais. Il en a aussi profité pour essayer de nouvelles formules technico-tactiques en prévision de la rencontre de cet après-midi (face au SG en coupe de Tunisie) et en Ligue 1 face au CA avide de rachat après ses deux défaites respectivement face à l'EST et à l'ESS.

Les choses semblent aller pour le mieux après les résultats positifs face au Stade Tunisien (4-1), à l'ESM (1-0) et à l'OB (1-0).

Khaoui titulaire

Cet après-midi, Buscher et son adjoint Chedly Chaar (désigné pour aider le coach français dans ses choix tactiques) seront amputés de leurs joueurs étrangers.

Ainsi on retrouve donc le gardien Gabsi dans les bois. Meskini et Berrajah seront reconduits dans leurs postes respectifs comme arrières latéraux. L'axe central sera toujours solide avec la paire Boulaâbi-Ouni. Ce dernier a failli quitter le CSHL après une proposition de la part d'un club saoudien, le milieu de terrain sera inédit après les départs de Ziadi, Mansour et Chaâr imposés par Buscher. Mais la désignation de Chaâr comme adjoint de Buscher est folklorique, surtout que le coach français a tenu à ce que le milieu de terrain ne soit plus dans le groupe pour la reprise (sic).

Ainsi, on retrouve Malek Jmel, Sghaïer Bouzid et Khaoui à l'entrejeu pour bloquer les manœuvres gabésiennes, assez percutantes. En attaque, ce sera Ben Salem et Foudai qui tenteront de profiter des balles de Khaoui et de Bouzid pour aider leur équipe à assurer sa qualification au tour suivant, une compétition où les Hammamlifois, quoique totalement concentrés sur leur maintien, sont déterminés à honorer et à y disputer leurs chances jusqu'au bout.