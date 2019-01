Tunisie: Mornag, Sbeïtla et Hammamet enchaînent

D'un autre côté, Mornag, Sbeïtla et Hammamet ont continué sur leur lancée en réalisant des victoires.

En poule A,le leader, La Marsa, l'a emporté de justesse face à Outik. Bien qu'elle soit menée par deux buts, Outik a réduit le score (1-2) avant que les Marsois confirment leur suprématie en marquant le 3e but à la fin de la première mi-temps. Au second half, les poulains de Youssef Belhadj sont revenus en force. Mais ils n'ont marqué qu'un seul but. Ainsi l'équipe de la banlieue nord l'a emporté sur le score de 3 à 2. Après avoir battu le leader la semaine dernière, l'équipe de Mornag a confirmé ses prédispositions en prenant le meilleur sur l'un des dauphins, à savoir Al Mawani 3-2 après avoir été menée par 2 à 0.

L'autre dauphin, en l'occurrence Tronja, a payé cher le retour en force de Read Olf qui l'a battu par le score de 4 à 1.

Yris a frappé fort face à Métline (7-3) et Al Mourouj a battu l'Aouina (2-1).

Les Capbonais assurent

En poule B et après avoir tenu en échec le leader la semaine dernière, l'équipe de Hammamet a confirmé son réveil en prenant le dessus sur le dauphin Assomaâ (2-1). De son côté, l'équipe de Dar Chaâbane a renoué avec le succès. Après deux nuls de suite,elle est parvenue à battre Al Kérib, pourtant intraitable à domicile (3-1).La victoire de Dar Chaâbane l'a placée en seconde position en compagnie d'Assomaâ. Le leader Béni Khiar n'a pas trop puisé dans ses moyens pour l'emporter face à la lanterne rouge Tazarka (4-1). Et si Al Maâmoura l'a emporté face à Al Hawaria (5-2), Kéribis, elle, s'est contentée d'un second nul de suite, et ce, face à Silana (1-1).

Ouardanine se rachète

En poule C, le leader Ouardanine vaincu la semaine dernière s'est racheté en prenant le meilleur sur Al Messaâdine (4-2).

Pour sa part, l'équipe de Ksar Helal a renoué avec le succès après deux défaites de suite, et ce, en l'emportant face au club Chebbien (6-4) encore sans la moindre défaite. Le derby entre Ahly Sahely et Saheline s'est achevé sur un nul (1-1). En poule D, Sbeïtla a continué sur sa lancée en battant le leader Mettorech (4-1) et les deux autres rencontres de la même poule se sont terminées sur un nul. Regueb et Feriana n'ont pas profité de l'avantage du terrain. Elles se sont contentées du partage des points face respectivement à Annahal et au Club Gafsien.

Résultats

Poule A

La Marsa-Outik : 3-2

Yris-Métline : 7-3

Mornag- Al Mawani : 3-2

Read Olf-Tronja : 4-1

L'Aouina-Al Mourouj : 1-2

Poule B

Al Kérib-Dar Chaâbane : 1-3

Siliana-Kéribis : 3-3

Tazarka-Béni Khiar : 1-4

Hammamet-Assomaâ : 2-1

Al Hawaria-Al Maâmoura : 2-5

Poule C

Ouardanine-Al Messaâdine : 4-2

Ahely Sahely-Saheline : 1-1

Ksar Helal-Club Chebbien : 6-4

Read Star Sousse exempt

Poule D

Regueb-Annahal : 2-2

Sbeïtla-Mettorech : 4-1

Feriana-Club Gafsien : 1-1

Tataouine exempt