Tunisie: ESR-JSK - à suivre !

Le plus important, c'est que l'ESR a pu profiter de la défaite de l'USM à Kairouan pour prendre deux points d'écart. La JSK, véritable révélation de l'actuelle saison, partage le fauteuil de leader avec l'USM qui peut mieux faire avec la qualité de l'effectif dont elle dispose. Derrière ce duo, le SN, qui a affiché un grand renouveau après avoir «récupéré» ses joueurs d'expérience, a marqué un faux départ avec deux défaites en deux matches avant de se reprendre. On a donc une course effrénée pour les quatre places qualificatives au super play-off.

La JSK à l'épreuve

Le choc de cette journée va opposer l'ESR à la JSK. Sur le papier, les Radésiens ont un avantage certain avec des joueurs complémentaires et qui ont l'envie de gagner.

El Mabrouk et ses coéquipiers comptent cette saison sur leur solidité défensive et sur leur bonne gestion des fins desmatches. Quant à la JSK, elle joue sans complexe et sans la moindre pression de résultats. Et cela peut aider les coéquipiers de Jaouadi qui vont tout faire pour piéger l'ESR chez elle. Un autre match non moins intéressant opposera l'ESS au SN. Les Nabeuliens, bien renforcés, vont devoir manier une ESS qui a des qualités certaines et qui a montré un visage encourageant, même si les résultats n'ont pas suivi. Même engagement au match DSG-USM où les Monastiriens vont devoir faire attention face à une DSG dirigée par un entraîneur compétent et qui a apporté le plus, à savoir Ryadh Ben Abdallah. L'USM, avec l'armada des renforts, peut mieux s'exprimer et doit améliorer son niveau de jeu si elle veut rivaliser avec ses concurrents lors du super play-off plus tard.

Le programme

Grombalia

18h00 : DSG-USM

Sousse

18h00 : ESS-SN

Demain à Radès

15h30 : ESR-JSK