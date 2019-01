Tunisie: La culture peut sauver la mise

La Méditerranée -- comme durant les années 80-90 -- n'est plus une mer de partage qui rassemble, mais plutôt le Bassin de la discorde !

Souvenons-nous des premières «universités d'été mobiles euro-arabes» et des «espoirs» de coopérations fructueuses «à tous les niveaux» qui prévalaient encore. D'une décennie à l'autre, la cassure des rapports, entre l'Europe et la rive sud, a provoqué des doutes et des incertitudes quant à l'avenir de ce dialogue interrompu. Et cette situation de malaise, entre les deux rives, a pris des proportions gigantesques avec l'enclenchement de la petite révolution tunisienne (truquée ou pas) qui, par un effet dominos, a mis le branle-bas dans le monde arabe.

Depuis huit années, les Etats ne sont plus les seuls acteurs de la scène internationale et particulièrement en Méditerranée. Ce sont les villes entre elles, les régions et les communes qui s'activent encore à coopérer pour donner un nouveau souffle à ce dialogue. Les réseaux sociaux et autres ONG y pourvoient à leur manière à leurs risques et périls.

Le démantèlement du Moyen-Orient et la poussée des extrémismes d'extrême droite (en Europe), islamisme presque partout ailleurs, sans oublier les effets de la migration massive de jeunes en quête d'emplois et de vie décente d'Afrique du Nord et des régions subsahariennes nous laissent pantois quant à l'avenir qui nous attend, un très proche avenir !

Maintenant, parler de Culture et de Dialogue, cela pourrait paraître quelque chose d'indécent ou de pur mensonge. Mais nous y croyons toujours comme aux aspirations à une démocratie véritable, seul ferment valable pour les peuples du monde entier. Le continent africain est riche, très riche pour endiguer la faim et la misère de ses peuples. Il faut créer nos propres projets de société moderne même dans le cadre d'un Islam modéré ou d'autres religions qui cohabitent avec, depuis des siècles, voire des millénaires. Et cela, c'est de l'ordre culturel, dans le sens large du terme, en nous occupant -- face aux effets dévastateurs de la mondialisation -- de nos particularismes géoculturels pour les redynamiser, nos artisanats et nos cultures anciennes de loisirs transmises de génération en génération.

En Tunisie, c'est ce que l'on voit de partout dans nos régions au nom de «Be Tounsi» et d'autres associations qui réactivent ces anciens modèles que l'on avait oubliés à cause d'une modernité galvaudée : l'habit, la gastronomie, le chant, la danse, le théâtre et les formes d'expression nouvelles comme le cinéma et les arts plastiques...

Et basta la dictature, la censure et la répression !