Tunisie: Enfiler le bleu de chauffe !

Khaled Mouelhi pense que «si le groupe est un peu chambardé, en revanche les nouvelles recrues et certains jeunes joueurs ont brillé et ont montré des capacités prometteuses pour l'avenir. L'équipe a encore besoin de travailler pour combler certaines défaillances dans les différents compartiments de jeu. La JSK est sur la bonne voie, en attendant la confirmation à la reprise de la compétition».

De nouvelles cartes offensives

L'attaquant Messaâdi a montré des qualités rassurantes depuis son arrivée. Il a accaparé l'attention par sa forme et ses qualités techniques. Il sera probablement l'une des cartes du staff technique au cours de la prochaine phase. Pour sa part, la nouvelle recrue, l'attaquant Lamine Sylla, a présenté un rendement convaincant. Il s'est rapidement intégré dans le groupe et a été en harmonie avec ses camarades grâce à ses qualités techniques et physiques.

Ce faisant, l'attaquant Yassine Salhi a montré une irrégularité dans le rendement. Il s'est absenté des entraînements pour des raisons familiales et a été sanctionné par le comité de discipline. Le staff technique sera obligé de trouver une nouvelle formule pour combler son absence en attaque. En défense, Hleli et Bacha ne figurent pas dans les choix du staff technique. Les défenseurs Bouchniba, Ayouni, Hamdi et Junior seront lancés en défense. Ce quatuor a fourni un rendement rassurant au cours des séances d'entraînement et leur participation cet après-midi donnera l'équilibre requis à la défense aghlabide.