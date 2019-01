Soudan: Le ministre des ressources animales conclut sa visite à la Mer Rouge

- Le ministre des ressources animales et de la pêche, Adam Abd Al-Karim Daqash a achevé sa visite de trois jours dans l'Etat de la Mer Rouge, au cours de laquelle il a inspecté les services du ministère, suivi des opérations des exportations de bétail dans les ports maritimes et identifié les projets de pêche marine et pisciculture.

Au cours de la visite, le ministre a également inspecté les carrières vétérinaires, l'abattoir de la mer rouge pour l'exportation de la viande et le port de Hedup, Suakin.

Au cours de la visite le ministre a également rencontré le Wali de l'Etat de la Mer Rouge, Al-Hadi Mohamed Ali.

La rencontre a discuté de plusieurs aspects liés aux projets d'élevage et de pêche entre le ministère et le gouvernement de la mer rouge et ils ont convenu de revoir des notes d'entes dans le cadre d'un partenariat intelligent pour améliorer les performances.

Pour sa part, le Wali a examiné les plans et programmes gouvernementaux pour l'État dans les domaines du développement des projets d'élevage, de pêche, le développement des pêches marines, l'attraction des investisseurs pour travailler dans les pêches et les projets de pêche.