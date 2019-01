Angola: La réunion du bassin de la rivière Cunene a lieu à Lauca

Luanda — Des délégations du Ministère de l'Energie et des Eaux de l'Angola et de la Namibie ont commencé mardi, dans le barrage de Laúca, à Malanje, la 29ème réunion des comités de travail du Bureau du projet pour la construction du barrage de Baynes et du groupe de travail Calueque.

Pour ce mercredi, une réunion ministérielle est prévue ainsi qu'une visite au barrage de Lauca, selon un communiqué de presse du ministère de l'Énergie et des Eaux parvenu mardi à l'Angop.

Cette rencontre entre les deux ministres abordera plusieurs questions liées à la Commission technique permanente conjointe pour la rivière Cunene (CTPC), en mettant l'accent sur l'étude de faisabilité du barrage hydroélectrique binational de Baynes et les projets d'approvisionnement en eau et en énergie dans la région de Calueque. et d'autres régions frontalières.

Le projet hydroélectrique de Baynes est situé sur la rivière Cunene, sur la frontière internationale avec la République de Namibie, à 48 kilomètres en aval des chutes d'Epupa.

Le Bas Cunene, région qui s'étend sur environ 185 km des chutes d'Epupa à l'embouchure de l'océan Atlantique, est considérée comme la zone d'influence du projet.

Selon des études préliminaires, l'AHE Baynes consistera en un barrage à paroi rocheuse en béton, d'une hauteur de 200 m, d'une cime de 1025 m, d'une longueur de 40 km et d'une zone inondable de 58,15 km2 entièrement stockée.

La centrale aura une capacité de 600 MW, dont 300 MW pour l'Angola et 300 MW pour la Namibie.

L'approbation de sa construction par les deux gouvernements a eu lieu en novembre 2014, sur la base d'une étude de faisabilité réalisée en 2013 par le consortium Cunene, composé de quatre sociétés brésiliennes.

La gestion des activités relatives à l'AHE Bayes incombe aux bureaux de projet de Baynes de chaque pays.