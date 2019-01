Angola: La qualité des actifs des banques sera évaluée en avril

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) commence à évaluer, à partir du mois d'avril de cette année, la qualité des actifs des banques commerciales angolaises afin de déterminer la santé financière d'institutions bancaires, a annoncé mardi, à Luanda, le gouverneur de Banque centrale, José de Lima Massano.

Cette évaluation des avoirs bancaires, qui fait partie des recommandations du Fonds monétaire international (FMI), dans le cadre de l'accord signé avec le gouvernement angolais, portera principalement sur le crédit octroyé par les banques commerciales, afin d'avoir une image réelle du secteur bancaire angolais.

Le gouverneur de la BNA a tenu ces propos mardi lors d'un atelier destiné aux journalistes sur "Les mesures visant à soutenir l'augmentation de la production nationale", promu par le ministère de l'Economie et De la Planification, dans le cadre du PRODESI.

Plus tôt ce mois-ci (janvier), le gouverneur Avait dit que cet exercice pourrait nécessiter un ajustement et une augmentation de capital, et qu'il serait possible d'opter pour plusieurs scénarios comme des fusions ou des fermetures.

L'exercice, encadré dans les règles prudentielles adoptées par la BNA, vise à éviter un éventuel risque systémique et à assurer la stabilité du système financier angolais.

Lors de la rencontre de mardi avec les journalistes, le gestionnaire de la Banque centrale a souligné que la BNA adopterait des mesures pour mettre fin au crédit en monnaie nationale indexé sur la devise étrangère, en raison des effets pervers que tout ajustement des taux de change peut causer aux emprunteurs.

La BNA cherchera également à intégrer d'autres institutions financières spécialisées pour aider à gérer le portefeuille de créances douteuses, estimé à 31%.

Pour atteindre les objectifs de l'Exécutif d'une autonomie dans la production de denrées de base d'ici 2022, le gouverneur a demandé aux banques commerciales de prêter plus d'argent à l'économie, en particulier au secteur privé.

Cependant, il a indiqué que l'Angola dépensait 700 millions de dollars par an en consultations, audits et services, et encourageait les hommes d'affaires nationaux, avec le soutien des banques, à investir dans ce secteur d'activité.

D'autre part, il a souligné que la Banque nationale d'Angola contribuerait à mobiliser des ressources pour soutenir le Programme d'appui à la production nationale, à la diversification des exportations et au remplacement des importations (PRODESI).

Selon les mesures prises pour soutenir l'augmentation de la production nationale, la BNA a augmenté les niveaux de liquidité du marché en monnaie nationale, mesures qui ont permis d'abaisser le taux d'inflation de 18% dans la province de Luanda en 2018.

José de Lima Massano a ajouté que ce mois-ci, la Banque centrale avait décidé de baisser le taux d'intérêt de 16,5% à 15,75%, afin de faciliter le crédit à l'économie.