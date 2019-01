Angola: L'ExxonMobil actroie plus d'un million de dollars à des projets sociaux

Luanda — Un million deux cent cinquante mille dollars ont été donnés mardi à Luanda par la société pétrolière et pétrochimique ExxonMobil Foundation pour soutenir les efforts de lutte contre le paludisme, encourager la construction de plus d'écoles et le développement des femmes rurales, ainsi que la préservation de l'antilope géante (Palanca Negra).

Les organisations bénéficiaires comprennent l'Organisation d'appui au développement des peuples pour le peuple (ADPP Angola), l'Africare / CORE GROUP, l'Agence américaine pour le développement international (USAID), Kickstart, RiSE International et la Fondation Kissama.

L'Esso Angola et la Fondation ExxonMobil, en partenariat avec les Ministères de la Santé, de l'Education, de l'Environnement et de l'Action sociale, Famille et Promotion de la Femme, ont présenté les fonds aux organisations respectives.

Le président de la Fondation ExxoMobil, Kevin Murphy, a affirmé que les contributions permettront la poursuite des projets communautaires stratégiques dans divers domaines en 2019.

Selon la responsable, la fondation est le principal moyen philanthropique pour lutter contre le paludisme et élargir l'accès aux soins de santé primaires, ainsi que pour promouvoir les femmes en tant que catalyseur de l'autonomisation économique et de l'éducation avancée.

Depuis 2003, la société a déjà investi plus de 30 millions de dollars dans des programmes de santé et plus de 5 millions de dollars dans d'autres actions depuis 2005.

Pour cette année, les contributions seront utilisées pour développer davantage les compétences en agriculture et en entrepreneuriat pour les femmes agricoles.

La préservation de l'antilope géante a également été qualifiée de contribution fructueuse au sauvetage du symbole national angolais en voie de disparition.

L'investissement dans l'éducation, qui soutient la construction d'écoles primaires dans les zones rurales pour permettre à des dizaines de milliers d'enfants non scolarisés d'avoir la possibilité d'assister aux cours.

L'ExxonMobil est présente en Angola depuis 1994 et a mis en place en 2000 une "Initiative pour la santé en Afrique" afin de soutenir et de financer des activités liées à la prévention, au contrôle et au traitement du paludisme. Bien que l'aide soit centrée sur le paludisme, cette initiative soutient également d'autres projets de santé identifiés au niveau local comme étant très nécessaires.