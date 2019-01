Congo-Kinshasa: La MONUSCO organisent une séance de sensibilisation sur la riposte Ebola à l'intention du Personnel judiciaire

communiqué de presse

A l'initiative de la Section d'appui à la justice de la MONUSCO-Beni, une séance de causerie et de sensibilisation du personnel judiciaire, sur la prise en compte des risques liés à la maladie à virus Ebola, s'est tenue le samedi 26 janvier 2019, dans la salle d'audience du palais de justice du tribunal de grande Instance de Beni.

Et pour cause ! Le personnel judicaire est, en effet, en contact régulier avec les judiciables à longueur de journée et les détenus lors des séances d'auditions, audiences et inspections...

Le Docteur Ibrahim Cissé et son équipe de la riposte contre la maladie à virus Ebola, ont, durant, plus de 2 heures, expliqué à l'assistance la nature du virus, ses modes de contamination et les précautions à prendre au quotidien tant au palais de justice que sur les lieux détention.

A la fin de la séance, les organisateurs ont distribué des documents d'information à l'endroit de l'assistance avec la promesse de doter le tribunal d'équipements élémentaires d'hygiène et de sécurité afin d'atténuer au maximum les risques d'attraper la maladie.

Pour sa part, le personnel judiciaire a salué l'initiative et a assuré l'équipe de la riposte Ebola de sa collaboration pour lui faciliter la tâche, notamment par des mesures coercitives sur les citoyens récalcitrants, non coopératifs voire agressifs car ces résistances culturelles et sociologiques entravent, en effet, la bonne marche des activités de la riposte.

Les échanges ont également porté sur les modalités de mise à disposition des détenus suspects présentant les signes de la maladie pour examen.

Enfin il a été suggéré la collaboration des acteurs judicaires afin qu'ils veillent au respect de la règlementation qui régit les cliniques dites « Privées » qui foisonnent à travers la localité et qui ne répondent pas toujours aux normes en vigueur constituant ainsi un véritable foyer de risque de contagion et de dissémination de la maladie virus à Ebola.