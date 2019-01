Afrique: CAN U20 - Le Mali vise le trophée continental (entraîneur)

Dakar — L'équipe du Mali, premier adversaire du Sénégal lors de la CAN des moins de 20 ans, vise le sacre final au Niger où se déroulera la compétition du 2 au 17 février, a déclaré son entraîneur, Mamoutou Kané, à la fin d'un stage de préparation.

"Ce groupe peut faire une bonne CAN. Notre objectif est de jouer 5 matches au Niger et de revenir au bercail avec le trophée de la CAN", a indiqué le technicien dont les propos sont rapportés par des médias locaux.

Les Aiglons qui ont joué contre des clubs maliens ont terminé leur stage par une victoire (2-1) contre le Club olympique de Bamako.

"Le groupe est motivé pour la CAN et compte faire un bon résultat au Niger", appuie pour sa part l'arrière gauche, Amadou Danté, confirmant la confiance qui règne dans le groupe malien.

Vainqueur des CAN des moins de 17 ans en 2015 et en 2017, le Mali a été éliminé dès le premier tour de la CAN des moins de 20 ans jouée en Zambie.

Outre le Mali qui a effectué entièrement sa préparation au centre technique Kabala, près de Bamako, le groupe B, logé à Maradi, regroupe les équipes du Sénégal, du Burkina Faso et du Ghana.

Dans le groupe A, il y a le Niger, pays hôte, l'Afrique du Sud, le Burundi et le Nigeria.

Les quatre demi-finalistes de la compétition représenteront le continent à la coupe du monde de la catégorie prévue du 25 mai au 16 juin en Pologne.