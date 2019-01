Sénégal: Radicalisation des jeunes de l'opposition face au Macky - «Ce n'est pas parce que le Conseil a choisi ses candidats qu'il y aura des élections»

Au moment où les cinq candidats retenus pour la course à la magistrature suprême se battent orbi et urbi à la recherche d'alliances, les jeunes de l'opposition décident de durcir le ton.

En conférence de presse, au siège du Grand parti dans la banlieue dakaroise, Toussaint Manga et cie livrent un chapelet de doléances au président sortant, tout en l'avertissant que s'il ne leur prête pas une oreille attentive, « il n'y aura pas d'élection, le soir du 24 février 2019 »

« Ce n'est pas parce que le Conseil constitutionnel a choisi ses candidats, qu'il y aura des élections».

Ces propos ont été tenus par le député Toussaint Manga hier, mardi 29 janvier, lors de la conférence de presse des jeunes de l'opposition au siège du Gp. Ces jeunes de l'opposition se disent plus que jamais déterminé pour intensifier la lutte.

Et le député libéral de souligner que la tenue ou non des élections dépendra de l'intensité de la lutte à Dakar et à l'intérieur du pays. « Et je vous assure que le C25 et le Front national intensifieront la lutte dans tout le pays, il n'y aura pas d'élections », menace Toussaint Manga.

Ces jeunes de l'opposition affirment que devant les nombreux recours sans succès, et devant la ferme volonté du président sortant de « frauder en maintenant son ministre de l'Intérieur très coloré comme l'ensemble des hommes et le dispositif de vol savamment orchestré, ils sont prêts à « engager leurs personnes ».

A l'instar des jeunes de l'opposition des départements de Pikine et Guédiawaye qui annoncent l'organisation de marches aujourd'hui, jeudi 30 janvier, dans les départements respectifs et de façon conjointe.

D'autres manifestions sont aussi prévues à l'intérieur du pays. Il s'agit de l'organisation de marches, ce vendredi 31 à Thiès et à Dakar. « Nous nous battons juste pour des élections libres et transparentes. Et nous ne resterons pas les bras croisés », tancent ces jeunes de l'opposition.

Toujours dans la dynamique de faire face au candidat Macky Sall, ces jeunes soutiennent qu'ils l'empêcheront « de battre campagne « », mais de manière très pacifique. Les jeunes s'engagent ainsi à faire de sorte que « partout où il passera, Macky ne verra que du rouge », dixit Mor Ndiaye du Grand Parti.

De l'avis de Toussaint Manga, « Il n'y a jamais un combat dépassé. Et dans mon intime conviction, jusqu'à preuve du contraire il n'y aura pas d'élection le jour du 24 février ! Ce n'est pas parce que le Conseil constitutionnel a choisi ses candidats, qu'il y aura des élections ».