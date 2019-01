Sénégal: 2ème édition du «Marathon Eiffage Dakar 2019» - Les valeurs du sport et l'olympisme en fête

Trois ans après la première édition organisée sur l'autoroute à péage, le marathon Eiffage fait son retour dans l'agenda sportif avec la deuxième édition du marathon de prévue les 13 et 14 avril prochain à Dakar.

Ce grand rendez-vous sportif dénommé désormais « Marathon Eiffage Dakar 2019 » se déroulera sur les épreuves de 10km, de 21km et sur la grande course de 42km, avec la participation de plusieurs pays africains.

Cet événement apportera, selon les organisateurs, une contribution en perspective des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) de 2022 mais permettre à toutes les couches de la population de vivre les valeurs olympiques.

Après son lancement en 2016, le marathon Eiffage va vivre sa deuxième édition les 13 et 14 avril prochain sous un nouveau label. L'événement portera désormais la dénomination de «Marathon Eiffage Dakar 2019» et migre cette année de l'autoroute à péage pour une nouvelle tracée qui partira de la place de la Nation.

Cet itinéraire a été dévoilé par les organisateurs lors de son lancement effectué ce mardi 29 janvier, au siège de la société.

Ce deuxième marathon, organisé en collaboration avec la Fédération sénégalaise d'athlétisme, le ministère des Sports et le Comité olympique et sportif sénégalais (Cnoss), verra la participation de coureurs en provenance du Kenya, de la Gambie et de la sous-région mais aussi de nationaux.

Alioune Badiane, directeur général adjoint d'Eiffage Sénégal, indique que les objectifs recherchés par le marathon, sont de contribuer à la relance de l'athlétisme au Sénégal, la promotion de la destination Sénégal dans le domaine du tourisme et sa pérennisation, la détection de jeunes talents et élites de demain mais aussi la promotion de la santé à travers le sport.

Des aspects qui vont en droite ligne avec l'ambition exprimée par Sara Oualy président de la fédération sénégalaise d'athlétisme mais qui a reçu l'onction du ministère des sports à travers Souleymane Daouda Diop, directeur de la haute compétition.

Pour Seydina Omar Diagne, secrétaire général du Cnoss, le marathon de Dakar 2019, est un «partenariat gagnant- gagnant» avec Eiffage et sera l'occasion pour le comité olympique, de lancer la campagne de promotion des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de 2022.

Sous la supervision du Cnoss, Dakar sera la capitale de la jeunesse mondiale. Dans ce cadre que le marathon Eiffage Dakar 2019 apportera sa contribution en perspective.

Pour la compétition proprement dite, le kid's stadium, qui se propose d'offrir de nombreuses activités aux enfants âgés de 6 à 12 ans, donnera le coup d'envoi de l'évènement le samedi 13 avril.

Le lendemain, les marathoniens vont courir le 10km, le semi-marathon de 21km et la grande course de 42km qui sera disputée sur les grandes artères du Plateau dakarois. Le départ et l'arrivée des différents coureurs sont prévus dans le village du marathon qui sera érigé à la place de la Nation.