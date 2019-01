Congo-Brazzaville: Région de gendarmerie des Plateaux - Les unités et services harmonisent les méthodes de travail pour 2019

Un séminaire a réuni au chef-lieu Djambala, du 28 au 30 janvier, les cadres et agents en vue de redynamiser leur travail courant cette année.

Le commandant de région de gendarmerie des Plateaux, le colonel Bède Florentin Mbika, entend impulser une dynamique nouvelle aux unités et services sous sa tutelle. Aussi a-t-il organisé un séminaire pour rappeler aux commandants de ces structures les règles de procédures dans la gestion; leur permettre de parler le même langage et d'appréhender les mêmes mécanismes dans l'exercice de leurs fonctions.

Dans son mot d'usage à l'ouverture de la rencontre, le colonel Bède Florentin Mbika a fait savoir aux gendarmes qu'en attendant la grande directive annuelle qui fixe les axes prioritaires définis par le commandement national, il était opportun de tenir ce séminaire. Car, dans une société en pleine mutation, a-t-il dit, la gendarmerie doit s'adapter sans cesse, moderniser ses méthodes de travail pour mieux répondre aux exigences des concitoyens.

« Nous sommes ici, lieu indiqué de débats et d'échanges, pour bâtir un esprit d'équipe par un art de commander qui passe désormais par une écoute attentive des subordonnés et une large concertation. L'art de commander, c'est aussi l'initiative laissée à l'échelon subordonné pour résoudre efficacement les problèmes là où ils se posent. C'est à cette condition que la confiance se développera entre le personnel et que l'intérêt général sera privilégié. C'est dans cet esprit que je souhaite travailler. Mais tout cela n'est pas possible sans la discipline », a-t-il déclaré.

Le commandant de région de gendarmerie des Plateaux a, en outre, appelé à la cohésion de toutes les entités de la force publique et surtout la franche collaboration avec les parquets de Djambala, Gamboma, Makotimpoko.

Les participants au séminaire ont suivi, entre autres, des exposés portant sur les obligations annuelles de la région de gendarmerie des Plateaux au regard de la note portant grands rendez-vous, du 9 juillet 2018 ; la notion du compte-rendu ; les actes de commandement, à savoir la notation, les sanctions et les permissions ; l'exploration du rapport d'activités et des imprimés de service; les rapports entre le parquet et la gendarmerie enfin.

A la clôture des travaux, le commandant de la région de gendarmerie des Plateaux a invité son personnel à exercer avec passion le métier choisi qui comporte des droits et des devoirs. Paraphrasant Napoléon Bonaparte, il a indiqué: « C'est immoral de faire un métier qu'on ne sait pas ».