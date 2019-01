Afrique: CAN 2023 - La réaction de la Côte d'Ivoire suite au « glissement »

Après plusieurs tractations et moult rebondissements, la Côte d'Ivoire décide d'organiser la CAN 2023 et non celle de 2021 qui lui avait été attribuée depuis belle lurette. Ahmad a réussi son opération glissement. Après avoir obtenu les accords du Cameroun et de la Guinée pour décaler de deux ans l'organisation de leur CAN, le président de la Confédération africaine a enregistré mardi celui de la Côte d'Ivoire, qui organisera donc l'édition 2023.

Ce mardi 29 Janvier à l'issue d'une visite à la FIF à la Présidence, l'annonce officielle de l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire au dépend de celle de 2021 a été faite. « Le gouvernement a pris acte de la décision de la CAF. Le président a tenu à exprimer sa solidarité à l'ensemble des sportifs africains, et surtout exprimer notre solidarité au Cameroun pour les investissements importants qui ont été réalisés. La Côte d'Ivoire, pays de solidarité, d'hospitalité et de dialogue, ne peut pas échapper à sa vocation d'être toujours aux côtés de la jeunesse africaine pour un évènement aussi important », a confié le ministre des Sports, Paulin Claude Danho.

Mais la Fédération ivoirienne de football (FIF) comptait bien accueillir la compétition dès 2021. Elle avait même saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester le glissement de dates choisi par la confédération. Après l'annonce de ce mardi, la FIF doit à présent retirer ce recours. Après 1984, la Côte d'Ivoire accueillera la Coupe d'Afrique des Nations de football pour la deuxième de son histoire en 2023.