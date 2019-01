Afrique: CAN U20 - La sélection du Sénégal pour le Niger

Youssouph Dabo, le sélectionneur du Sénégal a dévoilé sa liste de joueurs pour la phase finale de la CAN U20 prévue du 2 au 17 février au Niger. On y retrouve 5 expatriés.

Il s'agit de Cheikh Kane Sarr de Gimnastic de Tarragona (Espagne), Moustapha Mbow (Reims, France), Amadou Dia Ndiaye (Metz, France), Ousseynou Cavin Diagne (Le Mans, France) et Souleymane Aw (Kas Eupen, Belgique).

Les Lionceaux de la Teranga font partie des favoris de la compétition après notamment leur récent sacre au Tournoi UFOA B U20 à Lomé.

Pour mettre la main sur le titre continental, le Sénégal devra d'abord se défaire de ses adversaires dans le groupe B à savoir le Mali, le Ghana et le Burkina Faso.

Liste complète

Cheikh Kane Sarr (Tarragone, Espagne), Moussa Ndiaye (Excellence Foot), Formose Mendy et Samba Diallo (AF Darou Salam), Ousseynou Cavin Diagne (le Mans, France), Souleymane Aw (KAS Eupen, Belgique), Lamine Diack et Dion Lopy (Oslo FC), Amadou Sagna et Dialy Kobaly Ndiaye (Cayor Foot), Alta Mbow (Reims, France), Moustapha Sogue (US Gorée), Ibrahima Dramé, François Hyapoute Djiba et Ousseynou Niang (Diambars), Mamadou Lamine Danfa et Youssouph Badji (Casa Sports), Souleymane Djimou Cissé (Stade de Mbour), Amadou Ciss (FF Sittard, Pays Bas), Faly Ndaw (Teungueth FC), Amadou Dia Ndiaye (FC Metz, France).