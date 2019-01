Cote d'Ivoire: Identification automatique d'empreintes digitales - Le Japon équipe la police de matériel ultramoderne

La direction générale de la police nationale a servi de cadre à la remise d'un système automatisé d'identification biométrique, le 28 janvier.

La Police technique et scientifique (Pts) a été équipée, le 28 janvier, de matériel ultramoderne. A savoir, un système d'identification automatique par empreintes digitales, en anglais, Automatic Fingerprint Identification Système (Afis).

Ce don, d'une valeur de deux cents millions de yens, soit un milliard de FCfa, remis par le Japon à travers sa représentation diplomatique en Côte d'Ivoire, apporte un dynamisme à la Pts.

Selon l'ambassadeur de la République du Japon en Côte d'Ivoire, Kuramitsu Hideaki, cet appui provient de l'excellente coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire et s'inscrit également dans le cadre de son programme de développement économique et social.

Le plénipotentiaire a fait savoir que ce don a pour objectif de fournir une haute technologie japonaise qui permet de numériser les empreintes digitales, afin de les stocker dans une base de données de manière automatique et instantanée. Ce système permet ainsi de rendre plus facile le travail d'investigation de la police.

Le diplomate japonais a précisé que ce Système automatisé d'identification biométrique (Aibs) est beaucoup plus utilisé dans de nombreux pays au monde et est à sa deuxième phase en Côte d'Ivoire avec plus de capacités.

« C'est pourquoi je me réjouis de l'achèvement de l'installation et du bon fonctionnement de ce système qui permettra de renforcer dix fois plus les capacités de stockage des données.

Avec ce nouveau dispositif, les douze préfectures de police seront directement reliées pour prendre à la fois en compte les empreintes digitales numérisées.

Le Japon a déjà contribué au financement de plusieurs projets et l'un des objectifs principaux dans le cadre de la coopération est le maintien d'une société stable et sécurisée », a rassuré le diplomate nippon.

Au plan technique, le point focal du projet, le capitaine de police Yao Charles Ghislain Siloh, par ailleurs chef de section Afis de l'identité judiciaire, a noté plusieurs acquis avec l'avènement de ce système.

Ce sont, entre autres, le regroupement des profils dermatoglyphes d'individus (collecte d'empreintes digitales des individus) et les traces inconnues, l'obtention d'une identification en un temps record, l'identification facilitée d'un suspect ainsi que le blanchissement d'un innocent, une bonne orientation des juristes quant à la détermination d'une identification papillaire.

Revenant sur le contexte du don, le directeur général adjoint de la police technique et scientifique, le commissaire divisionnaire major de police Ouattara Adama, s'est dit satisfait de l'acquisition de ce système d'empreintes biométriques qui permettra de pallier les insuffisances de la première phase. Laquelle a débuté de 2015 pour s'achever en 2016.

Traduisant sa gratitude au diplomate japonais, au nom de la tutelle, le directeur général de la police nationale, le contrôleur général de police Kouyaté Youssouf, a invité ses collaborateurs à faire bon usage du matériel reçu.