Afrique: CAN U20 - Niger, le droit au rêve

Le Mena du Niger partira avec la détermination et l'ambition du pays organisateur qui veut réussir sur les deux tableaux: celui de l'organisation, et celui sportif. Le défi peut paraitre démesuré pour un novice. Toutefois, compte-tenu de la préparation rondement menée, et de la qualité de la cuvée actuelle, voir les Nigériens aller très loin ne relève pas du domaine de l'impossible.

Le coach national, Soumaïla Tiemogo résume cet état d'esprit : "Notre objectif dans cette 21e CAN sera double. Tout d'abord, assurer la qualification en phase finale de la Coupe du monde. Ensuite gagner le titre. La compétition se joue chez nous, et nous nous devons d'être ambitieux".

Depuis le 26 mai 2015 lorsque la décision a été prise par le comité exécutif de la CAF d'attribuer la 21e édition de la CAN des moins de 20 ans au Niger, c'est un vent d'enthousiasme qui souffle sur le pays de l'Afrique de l'Ouest qui a mis les petits plats dans les grands afin de relever le défi.

Depuis plus d'une année, l'effectif a emmagasiné l'expérience et la confiance en se frottant à divers styles de jeu. Au mois de mars 2018, il était parti défier l'Algérie dans deux tests au contenu diamétralement opposé : deux défaites 2-0, puis 6-1.

Il a également participé au tournoi de l'UFOA, à Lomé,Togo. Sans parler des mises au vert régulières organisées au Centre technique de la FENIFOOT.

Dans la dernière ligne droite menant à "sa" CAN, le Niger a préféré aller fourbir ses armes en Mauritanie où l'équipe a effectué un stage du 5 au 17 janvier 2019.

Cette mise au vert a été sanctionnée par deux matchs :

- le 10 janvier, victoire (3-0) devant l'ASC Tidjikja. Buts de Abdourahmane S.Koudou (2) et Amoustapha A.Kairou sur penalty.

- le 12 janvier au stade Cheikha O.Boïdiya de Nouakchott, victoire (2-1) contre l'AS Garde nationale mauritanienne.

De retour au pays, le onze junior nigérien a gagné le 23 janvier contre le Ghana (2-0). Buts de Abdoul Malik Moustapha et Issah A. Salou.

Enfin, en guise de répétition générale, le Niger a disposé le 26 janvier du Maroc au stade Seyni Kountché de Niamey (1-0). Almoustapha Abdoul Kairou a réussi le but de la victoire à la 57e minute.

Le sélectionneur a aligné à l'occasion la formation suivante :

Lawal Khaled- Ibrahim Namata, Djabirl Mossi, Ismael I.Souley, Inoussa Amadou- Arzakou A.Kader, Boubacar Goumey, Abdoulaye Issah- Mahamadou Sabo, Amoustpha Kairou, M.Boubacar Ibrahim.

Dans la phase précompétitive, quatre belles victoires qui renforcent le moral des troupes.

En tout cas, Tiemogo a pu bâtir sur du solide: "Nous avons déjà une ossature d'équipe, avec celle qui a joué la CAN et la Coupe du monde U17. Nous avons également retenu huit joueurs qui n'étaient pas au Mondial, et que nous avons jugé utile de tester".

En plus du succès de l'organisation, le Niger entend confirmer les grands progrès de son football. L'occasion lui sera offerte de le démontrer au sein du groupe "A" basé à Niamey où il jouera son premier match face à l'Afrique du Sud, le 2 février. Avant d'enchainer contre le Nigeria, le 5 février, et le Burundi le 8 février.

Pour son baptême du feu à la CAN U-20, sa devise sera de se faire plaisir, tout en se donnant un maximum.

*La présélection du Niger pour la CAN

*Gardiens: Abdoulaye Boubacar, Boubacar A.Kahar, Khaled Lawali

*Défenseurs: Djibrilla I.Mossi, Inoussa A.Darenkoum, A.Nasser M.Bello, M.Bachir Oumarou, Ismael I.Souley, Rachid Soumana, Ibrahim Namata, Mossi Djabiri

*Milieux de terrain: Rachid S.Alfari, Issah S.Abdoulaye, Amadou M.Sabo, Aboubacar Yacouba, Moctar I.Maiguizo, Goumey Boubacar, A.Kader Arzakou, Oumarou Nasser, Moumouni Amadou, Wa Massamba Yacine

*Attaquants: Moustapha Abdoul Malik, Amoustapha A.Kairou, Ahmed Salim A., A.Seyni Koudou.