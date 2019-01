Gabon: Petit remaniement du gouvernement 18 jours après sa mise en place

Libreville — Le Premier ministre gabonais, chef du gouvernement, Julien Nkoghé Bekalé, a procédé ce mercredi à un remaniement de son équipe gouvernementale mise en place le 12 janvier 2019 dernier autour de 38 membres.

Dix huit jours seulement après avoir composé son équipe, Julien Nkoghe Bekale a coopté le maire de Libreville Rose Christiane Ossouka Raponda au poste de ministre d'Etat à la Défense en remplacement de M. Etienne Massard Kabinda.

A la grande surprise de la classe politique gabonaise, le ministre de l'Agriculture, de l'Elévage et de l'Alimentation, Chargé du programme Graine, nouvellement promu, Ali Akbar Onanga Y'Obeghe quitte le gouvernement. Il est remplacé par M. Biendi MAGANGA MOUSSAVOU. Ce dernier retrouve son ministère avant qu'il ne soit promu le 12 janvier 2019 ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats public-privé et des PME-PMI.

Christian Magnagna jusque-là ministre de la Valorisation et de l'Industrialisation des Ressources minières quitte le gouvernement et cède son fauteuil à M. Norbert Emmanuel Tony Ondo Mba.

M. Jean-Marie Ogandaga, précédemment ministre de l'Economie, de la prospective et de la Programmation du développement se voit confié en plus la promotion des investissements publics et privés

Enfin, est promu Ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, Petites et moyennes industries, M. David MBADINGA qui occupait le portefeuille restreint de celui du Commerce.

Le reste de l'équipe gouvernementale demeure sans changement.