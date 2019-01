Angola: PGR détient deux anciens membres du gouvernement d'Uíge

Uíge — L'ancien délégué à la Justice et aux Droits de l'homme, Miguel Kutoca, et l'ancien directeur du Commerce, de l'Industrie et de l'Hôtellerie dans la province de Uíge, Boseke Mayamona Mansony, sont détenus depuis lundi dernier dans la ville du même nom, accusés par le Bureau du procureur général (PGR, sigle en portugais) de divers crimes.

Selon une source du PGR qui a confirmé mercredi la nouvelle des inculpés, Miguel Kutoca répondra pour crimes de détournement de fonds publics et d'infractions commises depuis 2012. Il est accusé d'avoir détourné plus de 400 millions de kwanzas des fonds alloués à son portefeuille (Délégation de la Justice et des Droits de l'homme), utilisés à son profit pour acheter des véhicules et de biens immobiliers.

Miguel Kutoca est toujours inculpé dans plusieurs affaires de corruption, dont la tentative de corruption du magistrat chargé de l'enquête. Il a également été vice-gouverneur pour les Affaires sociales dans la province d'Uíge et, jusqu'à la date de son arrestation, il était conseiller de l'actuel ministre de la Justice et des Droits de l'homme.

À son tour, l'ancien responsable du Commerce, de l'Industrie et de l'Hôtellerie, Boseke Mayamona Mansony, également en garde à vue depuis quelques jours, est accusé de détournement de fonds, d'abus de pouvoir, de falsification de documents et d'association de malfaiteurs.

Selon la source, jusqu'à présent, les cas de détenus continuent de faire l'objet d'une enquête.