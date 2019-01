Congo-Brazzaville: Santé publique - La maternité de l'hôpital de base de Kindamba en voie de réhabilitation

Le gouvernement a remis, le 27 janvier, des matériaux de construction aux autorités locales afin de démarrer les travaux de réfection du bâtiment dont la toiture a été emportée par le vent depuis 2015.

Composé, entre autres, des tôles, pointes, planches, étanchéïtés et matelas, le don apporté par la ministre des Affaires sociales et de l'action humanitaire, Antoinette Dinga-Dzondo, a été acquis sur fonds propres du gouvernement. Mais pour la prise en charge des malades, l'Organisation mondiale de la santé a offert, à travers le gouvernement, un lot de médicaments essentiels. « Nous avons apporté ce qu'il faut pour réhabiliter la maternité, parce que les gens doivent être en bonne santé pour travailler. Donc, la maternité pour nos mamans qui accouchent et les médicaments essentiels pour la population afin qu'elle soit en bonne santé. Il faut veiller à ce que ces médicaments soient utilisés pour l'hôpital de base et non dans les pharmacies privées », a martelé Antoinette Dinga-Dzondo, remettant un échantillon aux autorités locales.

Réceptionnant le don, le sous-préfet de Kindamba, Jean-Marie Badila, s'est réjoui du fait que les desiderata des femmes de cette localité, qui sont battantes et travailleuses, au sujet de la maternité ont trouvé finalement un écho favorable auprès du gouvernement.

Un geste positivement salué par le médecin chef du district sanitaire de Kindamba, le Dr Lypsia Bassissila, qui pense que les besoins en médicaments essentiels et en infrastructures ont trouvé un début de réponse. « Je remercie le gouvernement et ses partenaires pour leur appui remarquable. Nous sommes très contents pour ce geste parce qu'il arrive au bon moment. Nous avons traversé une période de crise, c'est maintenant la paix, la population revient, c'est très important que l'hôpital puisse être réhabilité et surtout renforcé en médicaments essentiels », s'est-elle réjouie, s'engageant à veiller à ce que ces médicaments soient remis gratuitement aux patients.

Profitant de cette mission, la première du genre depuis le retour de la paix dans cette partie du Pool, elle a présenté la cartographie du district sanitaire de Kindamba qui couvre également les sous-préfectures de Kimba et Vinza. En effet, disposant d'un hôpital de base à Kindamba, avec un réseau de centes de santé intégrés ainsi que des postes de santé, cette circonscription a un grand problème en termes d'effectif d'agents qualifiés. « Le premier problème, c'est le manque du personnel soignant qualifié. Nous avons plus d'agents communautaires qui n'ont pas reçu une formation adéquate mais qui travaillent avec nous. La population n'a rien, il faut prendre en charge les agents communautaires, ce qui n'est pas facile. Il y a aussi la vétusté et la disparition du matériel suite aux pillages et autres. J'aimerais que ce genre d'actions puisse être pérennisé parce que nous en avons vraiment besoin. Nous sommes en détresse », a conclu le Dr Lypsia Bassissila.