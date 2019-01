Congo-Brazzaville: Foire "Djoka pè Ouesso" - Le Pool entend apporter un plus à l'événement

La promesse a été faite par le préfet du département, Georges Kilebe, lors de la réception officielle de l'invitation à la manifestation, transmise par le président du comité d'organisation, également deuxième questeur de l'Assemblée nationale, Léonidas Carel Mottom Mamoni, le 29 janvier, à Kinkala.

« Djoka pè Ouesso est une très bonne initiative car, la culture et le sport sont des domaines qui unissent le peuple, qui permettent au peuple de se côtoyer et de bien se connaître. Nous allons apporter un plus à l'événement, en envoyant les spécimens de notre département, pour que le reste du Congo sache que le Pool vit et continue à produire malgré les soubresauts que nous avons vécus. Nous allons aussi envoyer un échantillon d'artistes des groupes folkloriques afin que les enfants du Pool puissent s'imprégner aussi de l'art des autres car, l'art c'est quelque chose d'évolutif », a indiqué le préfet du département du Pool, Georges Kilebe.

Le premier citoyen du Pool a assuré que les sportifs de son département iront à Ouesso pour ramener la coupe du cacao. Le département du Pool, a-t-il précisé, compte au moins une équipe de football dans chaque district. Parmi les districts fleurons, il y a Kinkala (district) avec une dizaine d'équipes, Ignié, Mindouli. Pour preuve, a-t-il poursuivi, il suffit de jeter un coup d'œil rétrospectif et même présent pour se rendre compte que les grands footballeurs de ce pays sortent de ce département ; le palmarès en disant mieux.

Quant aux groupes traditionnels, dans chaque district du Pool, il y en a au moins cinq par district. Dès lors, a-t-il dit, il revient aux organisateurs de déterminer le nombre des groupes qui feront le déplacement de Ouesso.

Auparavant, l'administrateur maire de la commune urbaine de Kinkala, Joseph Kifoua, a, dans son mot de bienvenue, remercié le président du comité d'organisation de la foire « Djoka pè Ouesso » pour le privilège accordé au département du Pool et plus particulièrement à son préfet, premier citoyen de ce département. Il a remercié Léonidas Carel Mottom Mamoni pour avoir invité les sportifs du Pool à participer à la coupe du cacao en juin prochain. Cela reste un signal fort mais aussi et surtout une gratitude à ce département, a-t-il déclaré.

Parlant de la paix, Joseph Kifoua a dit : « Depuis la signature de l'accord de cessez-le-feu, le 23 décembre 2017, notre département vit la paix. Kinkala a retrouvé la paix synonyme de la relance de toutes les activités. La population, les sportifs et tous nos aïeux se joignent à moi pour vous dire un grand merci pour ce geste de cœur. Recevez leur soutien moral ».

Le vert-jaune-rouge sera célébré à l'occasion de Djoka Pè Ouesso

Le président du comité d'organisation de l'événement a félicité les cadres administratifs du Pool qui continuent à tenir le département malgré les situations qu'ils ont connues. « Nous sommes venus ici dire à nos frères du Pool qu'il n'existe pas un Congo du nord face à un Congo du sud; qu'il n'existe pas un président des nordistes face à d'autres présidents des sudistes. Il n'existe qu'un pays où les hommes et les femmes doivent se sentir solidaires. Nous sommes venus dire à la jeunesse du Pool que le nord du Congo n'est pas une zone des ennemis. Cette jeunesse à tout intérêt à se balader sur toute l'étendue du territoire national », a déclaré Léonidas Carel Mottom Mamoni.

Avant d'ajouter: « La culture et le sport doivent nous permettre entre juin et septembre 2019 de sublimer l'amour, magnifier l'unité nationale. Le vert-jaune-rouge sera célébré à l'occasion de Djoka pè Ouesso. Au fond, Djoka pè Ouesso, c'est la jeunesse congolaise qui a rendez-vous avec la jeunesse congolaise ».

A cette occasion, la première dame a remis, par l'entremise du deuxième questeur de l'Assemblée nationale, un don de vivres à la population du département du Pool.

« Djoka pè Ouesso », c'est l'organisation d'un projet multidimensionnel de quatre activités. Début juin: une kermesse ; à partir du 15 juillet : début de la coupe du cacao qui rassemblera les sélections de plusieurs départements, à savoir Plateaux, Cuvette ouest, Cuvette, Sangha, Likouala et le Pool (département d'honneur) ; en août : organisation de la Semaine culturelle de la Sangha ; enfin en septembre, l'organisation d'une foire scolaire avec des réductions en faveur des parents d'élèves.