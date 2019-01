Congo-Brazzaville: Environnement - L'ancien cimetière de Mongo Kamba transformé en champ de maïs

Situé dans le quatrième arrondissement Loandjili, l'ancien site d'inhumation de Pointe-Noire est à ce jour transformé par les riverains en un espace de maraîchage.

«De nos jours, il n'y a aucun respect pour nos chers parents et amis qui ont quitté cette terre. Ce qui est regrettable, c'est que cela se passe au su et au vu des autorités compétentes, c'est vraiment triste et inimaginable. En plus de ces cultures qui se développent dans l'enceinte de ce cimetière, les abords de ce site sont squattés par des étalages de petits commerces d'habits, d'alcool frelatés, de brochettes, etc. », s'est plaint Jean Manlanda Ngoma, habitant de Loandjili.

Pour sa part, Philippe Poaty pense que la population environnante agit de la sorte parce que ce cimetière manque une clôture solide. « Ce cimetière est aussi devenu, depuis quelques années, un lieu propice permettant aux inciviques de commettre quelques actes déplorables », s'est il indigné.

Ce phénomène pose avec acuité le sempiternel problème d'incivisme et d'antivaleurs décrié par des décideurs et responsables du pays en général et ceux de la ville en particulier. Le constat est que, si rien n'est fait, la population riveraine continuera à profaner ce cimetière qui est pourtant un lieu sacré.